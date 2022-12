Denklingen: Motorradfahrer wird bei Unfall leicht verletzt

Motorradunfall in Denklingen: Ein Autofahrer übersieht einen jungen Mann.

Am Sonntagmittag hat sich in Denklingen ein Unfall mit hohem Sachschaden und einem Leichtverletzten ereignet. Nach Angaben der Polizei bog ein 32-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit seinem Pkw von der Menhofer Straße nach links in die Hauptstraße ab, übersah dabei ein von rechts kommendes Motorrad und prallte mit diesem zusammen. Der 19-jährige Motorradfahrer aus dem südlichen Landkreis Landsberg erlitt durch den anschließenden Sturz leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird von der Polizei mit rund 15.000 Euro beziffert. (AZ)

