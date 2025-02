Musiker aus dem Bezirk Lech-Ammersee feiern ein Jubiläum

Zum zweiten Mal erst formierte sich im Bezirk Lech-Ammersee des Musikbunds von Ober- und Niederbayern ein Bezirksorchester mit Musikerinnen und Musikern aller Altersstufen aus rund 20 verschiedenen Kapellen. Grund ist das 70-jährige Bestehen des Bezirks. „Es ist ein besonderes Konzert mit einem besonderen Dirigenten“, sagte Bezirksvorsitzender Bernhard Weinberger bei seiner Begrüßung im Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen.

Diplomkapellmeister Karl Kriner, unter anderem fast zehn Jahre lang Chef des Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen, konnte vom Bezirksdirigenten Gerhard Böck dafür gewonnen werden. Nach einem kleinen Blick auf die Historie des Vereins und vielen Dankworten für alle Unterstützer in den vergangenen sieben Jahrzehnten durfte das Publikum im voll besetzten Saal hören, wie „The Sound Of Britain“ klingt, wenn ein südbayerisches Blasorchester diesen auftischt.

Das von Karl Kriner ausgewählte Programm war ein sehr mutiges, viel Spieldisziplin und Virtuosität erforderndes, das stellte sich schnell heraus. Die Stücke waren anspruchsvoll, signalisierten allesamt gehobene Klasse. Umso bewundernswerter ist, wie das Konzert an nur zwei Probenwochenenden, während 26 Stunden plus sicher viel Üben allein zu Hause, von den 51 Musikerinnen und Musikern, die meisten davon Laien, gemeinsam mit Kriner bühnenreif erarbeitet werden konnte. Dass der Dirigent ein Faible hat für britische Musik, war bei seinen Ansagen zwischen den Stücken immer wieder herauszuhören. Sie sei mannigfaltig, betonte er, nicht nur geprägt von zackigen Militärmärschen. Nach Gandalf aus „Der Herr der Ringe“ von Johan de Meij wurde dies erstmals deutlich.

Das Orchester imitiert einen Dudelsack

Mit der „Suite from Hymn of the Highlands“ habe Philip Sparke eine bezaubernde Landschaft lautmalerisch beschrieben, sagte Kriner. Ein einsamer Dudelsackspieler auf einer Anhöhe sei zu hören, ruhig, beinahe still klinge das Werk aus. Das Orchester setzte diese Vorgaben sehr gut um, ein Dudelsack mit typischen Luftgeräuschen wurde imitiert. Es kam viel unterschiedliches Schlagwerk zum Einsatz. Der zweite Satz mit sehr akkurat dirigiertem Takt gelang besonders gut. Bei der „English Folk Song Suite“ von Ralph Vaughan Williams klangen immer wieder auch bei uns bekannte Melodien voller Optimismus und Fröhlichkeit an. Mit einem anlässlich der Krönung von Königin Elisabeth II komponierten „Royal Salute“, einem kräftigen, marschähnlich taktierten Musikstück, ging es in die Pause.

Icon Vergrößern Die drei Organisatoren des Konzerts: (von links) Bezirksvorsitzender Bernhard Weinberger, Dirigent und Programmgestalter Karl Kriner sowie Bezirksdirigent Gerhard Böck. Foto: Romi Löbhard Icon Schließen Schließen Die drei Organisatoren des Konzerts: (von links) Bezirksvorsitzender Bernhard Weinberger, Dirigent und Programmgestalter Karl Kriner sowie Bezirksdirigent Gerhard Böck. Foto: Romi Löbhard

Danach, „nicht ganz britisch“, wie Kriner schmunzelnd meinte, war ein „echter“ Marsch von Sergei Prokofjew zu hören. Dann aber wurde es urbritisch und inselreif: Die Britin J.K. Rowling hat mit „Harry Potter“ eine Figur und mit der Zauberschule Hogwarts eine Welt erschaffen, die einen regelrechten Hype auslöste und das nicht nur bei jungen Leserinnen und Lesern – auch Kriner outete sich als Fan. Es entstanden Rollenspiele und es wurden beziehungsweise werden Quidditch-Meisterschaften ausgetragen. John Williams hat mit seiner Filmmusik die Personen der Fantasy so genau charakterisiert, dass diese Musik für viele unterschiedliche Besetzungen und eben auch für großes Blasorchester arrangiert wurde.

Für das folgende „Charles Chaplin“ hatte Marcel Peeters Musiken aus Chaplin-Filmen zu einem Medley zusammengeführt, das mit vielen Solostellen für die Orchestermitglieder eine richtige Prüfung war, die schlussendlich hervorragend gemeistert wurde. Dann kam doch noch ein kerniger britischer Marsch, mit „Army of the Nile“ setzte Kenneth Alford den in Ägypten dienenden Soldaten ein Denkmal. Mit dem Schlusssatz Hobbits aus „Der Herr der Ringe“ schloss sich der Kreis. Der langsame, dunkle Beginn forderte noch einmal höchste Konzentration von dem großen Ensemble, das nur kurz zusammen geprobt hatte. Natürlich ließ sich Karl Kriner vom begeisterten Publikum noch zwei Zugaben entlocken.