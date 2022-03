Denklingen

vor 17 Min.

Nachverdichtung in Denklingen: Was bewegt der Bürgerentscheid?

Wie soll in Denklingen künftig gebaut werden? Bürgermeister und etliche Gemeinderäte wollen das über einen innerörtlichen Bebauungsplan regeln.

Plus Ein Innerortsbebauungsplan könnte das Bauen in Denklingen regeln. Wie der Bürgerentscheid, der am 22. Mai stattfinden soll, die Überlegungen dafür vorantreibt.

Von Oliver Wolff

Der Bürgerentscheid rückt näher: Am Sonntag, 22. Mai, sind alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger Denklingens aufgerufen, eine Stimme abzugeben. Es geht um die Frage, wie die innerörtliche Bebauung künftig auszusehen hat (LT berichtete). In der jüngsten Gemeinderatssitzung äußerten die Mitglieder des Denklinger Gremiums, dass der Bürgerentscheid für das Dorf richtungsweisend sei. Eine unkontrollierte Nachverdichtung mit größeren Wohnanlagen würde das Ortsbild zerstören, lautete die Argumentation für das Aufstellen eines innerörtlichen Bebauungsplans.

