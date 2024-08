Neue Kindergartengebühren in Denklingen beschlossen

Ab September werden in Denklingen neue Gebühren für Kindergarten- und Krippenkinder fällig. Der BRK-Kreisverband hatte nach Abschluss der Jahresrechnung festgestellt, dass der Anteil der Einnahmen aus Elternbeiträgen für die Kindertageseinrichtungen aktuell zwischen fünf und elf Prozent liegt. Die Empfehlung des Freistaats Bayern liegt bei 20 Prozent. Eine drastische Erhöhung von bis zu 20 Prozent wird den Gemeinden empfohlen, da ab September 2024 eine Höhergruppierung der pädagogischen Kräfte erwartet wird und es eine Tarifsteigerung von 7,5 Prozent im Januar 2025 geben soll. Die Erhöhung, die auch in anderen Gemeinden fällig wird, hatte etwa in Hurlach bereits für Unmut gesorgt. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Denklingen wurde die Staffelung der Preise erklärt und eine Anpassung der Öffnungszeiten im Waldkindergarten beschlossen.

Luftbuchungen sollen durch die neue Preisstaffelung vermieden werden

Die zehn Prozentregelung wird erstmalig auf den Gesamtbetrag angewandt. Dieser setzt sich zusammen aus Eltern-Grundbeitrag, über welchen die Gemeinde laut Trägervereinbarung entscheidet, und dem Spielgeld und Brotzeitgeld. Dies sei nötig, da die wirtschaftlichen Hilfen den Gesamtbeitrag bezuschussen, hieß es in der Sitzung. Es sei wichtig, dass die Familien alle nötige und mögliche Unterstützung erhalten.

Die Stufenunterschiede zwischen zwei Buchungszeiten seien bislang teilweise zu gering gewesen, steht es in der schriftlichen Ausführung zu den neuen Gebühren. Diese minimalen Abweichungen wurden bislang von der Aufsichtsbehörde geduldet. Das BRK wurde nun aufgefordert, diese zu korrigieren. Zur Höhe der Preisstufen zwischen zwei Buchungszeiten wird eine Mindest-Stufenpreis-Differenz vom Ministerium vorgegeben, um sogenannte Luftbuchungen zu vermeiden. Also zu verhindern, dass Eltern „vorsichtshalber“ mehr Stunden buchen, als tatsächlich genutzt werden. Dies würde zu überhöhten Auszahlungen von öffentlichen Fördermitteln führen.

Gemeinde und BRK setzen Preisempfehlung des Freitstaates um

Im Beschlussvorschlag wurde auch eine Anpassung der Öffnungszeiten des Waldkindergartens “Eichhörnchenbande” einbezogen. Diese sollen aufgrund der Wirtschaftlichkeit von ursprünglich 8 bis 14 Uhr auf 8 bis 13 Uhr gekürzt werden. Damit ergäbe sich für alle Kinder eine einheitliche Buchungszeit von vier bis fünf Stunden. Die Kosten sollen vom aktuellen Beitrag von 127 Euro im Monat auf 168 Euro angehoben werden. Beim Kindergarten „Fantasiereich“ in der Hauptstraße bezahlten Eltern für einen Platz in der Krippe je nach Belegung zwischen 211 Euro und 340 Euro. Ab September werden zwischen 254 und 498 Euro fällig. Bei den Kindergartenkindern kostetet die minimale Buchungszeit von drei bis vier Stunden 117 Euro und die maximale Belegungszeit von neun bis zehn Stunden 178 Euro. Für einen Kindergartenplatz werden die Kosten ab September zwischen 150 und 292 Euro liegen. Der Gemeinderat beschloss die neuen Kitagebühren einstimmig.