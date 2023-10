Obstwiesentag in Denklingen: Kleine Baumkronen, großes Staunen

Topaz oder doch lieber Gerlinde? Wer einen Hausbaum pflanzen will, kann sich auf der Denklinger Versuchsobstwiese durchprobieren. Das gefällt auch dem Vereinsnachwuchs.

Zwischen Prinz Albrecht und Sybille steht ein Mann mit Filzhut. Es handelt sich um Günther Kirchbichler, langjähriges Mitglied der Garten- und Naturfreunde Denklingen, die anderen sind hingegen keine Menschen, sondern niedrigwüchsige Obstbäume und Kirchbichlers Leidenschaft.

Günther Kirchbichler führt an diesem Herbsttag die Kindergruppe des Vereins durch die Obstwiese des Vereins. Dort verbringt er ehrenamtlich etliche Stunden, "seit der Altersteilzeit noch mehr", merkt der gelernte Werkzeugmacher freudig an. Der Denklinger ist der Obstbaumspezialist des Vereins. Woher die Leidenschaft kommt? "Von der Blüte bis zur Ernte: Das ganze Jahr hat man Freude daran."