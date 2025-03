Am Freitag, 7. März 2025, fand im Restaurant „Zum Vogelherd“ die Ortshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Denklingen-Fuchstal-Unterdießen statt. Neben zahlreichen Mitgliedern konnte der erste Vorsitzende Andreas Braunegger auch den wiedergewählten Bundestagsabgeordneten Michael Kiesling begrüßen. In seinem Arbeitsbericht blickte Braunegger auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Besonders hob er den politischen Josefitag mit Gastredner Manfred Weber hervor, der auf große Resonanz stieß.

Schatzmeister Christian Leixner legte den finanziellen Rechenschaftsbericht vor. Die Kassenprüfer Georg Kirchbichler und Andreas Frieß bestätigten eine ordnungsgemäße Führung der Kasse, woraufhin die Entlastung des Schatzmeisters erfolgte. Im Anschluss informierten die kommunalen Mandatsträger über aktuelle Entwicklungen in ihren Gemeinden.

Nach langjähriger Amtszeit trat Andreas Braunegger nicht mehr zur Wahl des Ortsvorsitzenden an. Als seine Nachfolgerin wurde Elisabeth Frieß aus Asch vorgeschlagen. Die 32-Jährige, die bereits in der Mittelstandsunion und Frauenunion aktiv ist und dem Gemeinderat in Fuchstal angehört, wurde einstimmig gewählt.

Zu stellvertretenden Vorsitzenden wurden Andreas Braunegger, Alexander Enthofer und Christof Weiniger gewählt. Christian Leixner bleibt Schatzmeister, Ludwig Czech wurde erneut zum Schriftführer bestimmt. Maximilian Keil übernimmt das Amt des Digitalbeauftragten, Gerlinde Binn wurde als Beisitzerin gewählt. Die Kassenprüfung bleibt in den Händen von Georg Kirchbichler und Andreas Frieß.

Unter „Verschiedenes“ wurde bekannt gegeben, dass der traditionelle Josefitag dieses Jahr entfällt. Stattdessen plant die neue Vorstandschaft einen politischen Stammtisch im Sommer sowie ein Event im Herbst. Zum Abschluss berichtete Michael Kiesling über den Wahlkampf, bedankte sich für die Unterstützung der Mitglieder und sprach zur aktuellen politischen Lage. Die Versammlung endete in geselliger Runde mit angeregten Diskussionen über die Zukunft der Partei und der Region.

