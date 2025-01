Pkw kommt aufgrund von Schneeglätte auf der B17 von Fahrbahn ab

Am Donnerstagabend gegen 20.10 Uhr ist ein 38-jähriger Mann mit seinem Pkw auf der B17 von Schongau kommend in Richtung Landsberg unterwegs gewesen. Auf Höhe der Ausfahrt Denklingen bremste er laut Polizei aufgrund des Schneefalls ab, kam jedoch wegen der bereits eingesetzten Glätte nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke.

Dabei wurden weder der 38-jährige Fahrer noch seine beiden elf- und 43-jährigen Mitfahrerinnen verletzt, so die Polizei. Am Fahrzeug und an der Leitplanke entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 8500 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (AZ)