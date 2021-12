Denklingen

vor 50 Min.

Protest gegen dichte Wohnbebauung zeigt in Denklingen Wirkung

Anita Gropp und Manfred Gayer freuen sich, dass ihre Initiative gegen eine weitere dichte Bebauung an der Bahnhofstraße in Denklingen Erfolg hatte. Der Gemeinderat hat dem Bauantrag des Investors das Einvernehmen verweigert.

Plus Eine Initiative will zwei Mehrfamilienhäuser verhindern und sammelt 360 Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Die Gemeinde hält das Begehren für unzulässig.

Von Christian Mühlhause

Ein Investor hat in Denklingen bereits vier Wohnblöcke mit 60 Einheiten errichtet und will zwei weitere Mehrfamilienhäuser mit 24 Einheiten an der Ecke Bahnhofstraße/Birkenstraße bauen. Das verursachte erheblichen Protest und drei Bürger sammelten, wie berichtet, Unterschriften gegen das Vorhaben. Am Ende waren es 360. Dennoch sah es bis kurz vor der Gemeinderatssitzung so aus, als würde das Einvernehmen für das Bauvorhaben erteilt. Die Gegner hatten mit einem Bürgerbegehren gedroht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen