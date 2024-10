Quadfahrer wird bei Unfall auf der B17 schwer verletzt

Am Dienstagabend hat sich auf der B17 bei Denklingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Quadfahrer aus dem nördlichen Landkreis Landsberg schwer verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei befuhr ein 40-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Landsberg gegen 21.25 Uhr mit seinem Auto die B17 in Richtung Norden. Auf Höhe Denklingen fuhr er auf ein vor ihm in gleicher Richtung fahrendes Quad auf, sodass dies von der Fahrbahn ab und schließlich im Straßengraben zum Stehen kam. Der 22-jährige Fahrer des Quad erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Unfallklinikum gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Autofahrer deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, woraufhin eine Blutentnahme zur Feststellung des Blutalkoholwertes veranlasst wurde. Zudem erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins. Der beim Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich gesamt auf rund 6000 Euro. (AZ)