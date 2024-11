Rasanter Rentner aus Denklingen: „Mit Leistungsdruck machst du alles Gute am Sport kaputt.“

„Leistungsdruck hat im Sport nichts verloren“, ist das Mantra von Wolfgang Richter. Der Denklinger, auch als „crazy Wolfi“ bekannt, ist ein leidenschaftlicher und lebenslanger Verfechter der Bewegungsfreude. Der 71-Jährige kämpft dafür, dass „Bewegung kein Wettkampf sein muss“. Ob in Schulturnhallen oder auf Asphaltflächen: Mit seinen selbst entwickelten Rollgeräten hat Richter „Bewegungs-Spaß“ für jeden dabei. Bei seinem Gesundheits-Projekt „The-Flow-Move-Mix“ stehen Freude und Freiheit an erster Stelle – fernab vom Leistungszwang und Druck, der seiner Meinung nach den klassischen Vereinssport so oft prägt.

