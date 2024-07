Rekordumsatz und Kurzarbeit beim Automobilzulieferer Hirschvogel

Es sind bewegte Zeiten beim Automobilzulieferer Hirschvogel mit Stammsitz in Denklingen. Kürzlich verkündete das Unternehmen fürs vergangene Geschäftsjahr einen Rekordumsatz, stellte mit Matthias Kratzsch ein neues Mitglied in der Geschäftsführung vor, verkaufte ein Werk in den USA und meldete für den Standort Schongau Kurzarbeit an. Unsere Redaktion hat zur aktuellen Situation und den Aussichten in den kommenden Jahren nachgefragt.

