So gelingt der Waldumbau im Kreis Landsberg

Plus Der Klimawandel stellt Waldbesitzer vor Herausforderungen. Worauf zu achten ist, sagen ein Förster und ein Bereichsleiter des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Der Waldumbau hin zu einer klimastabilen Mischung aus Laub- und Nadelbäumen geht im Landkreis Landsberg voran, jetzt wurde bei einem Ortstermin eine erfreuliche Bilanz gezogen. Es gab aber auch mahnende Worte.