Vor Kurzem präsentierte der Chor Spirit of Joy aus Denklingen sein Musicalprojekt „Taktgefühl und Turbulenzen – Ein Chor muckt auf“. An drei Abenden, dem 3. und 4. und 5. Oktober, begeisterte der Chor das Publikum mit einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm. Insgesamt verfolgten rund 1.000 Besucherinnen und Besucher die stets ausverkauften Aufführungen.

Icon vergrößern Sogar eine kleine Zugabe gab es noch. Foto: Simone Ambos Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sogar eine kleine Zugabe gab es noch. Foto: Simone Ambos

Inhaltlich erzählte das Musical die Geschichte eines kleinen Chors im malerischen Voralpenland, der eines Tages nicht nur überraschend Unterstützung vom jungen Musiker Max (gespielt von Manuel Ambos) erhält, sondern auch die Chance bekommt, an einem Chorwettbewerb teilzunehmen. Doch die strenge Bürgermeisterin der Gemeinde (Maria Waldhör) untersagt das Vorhaben. Heimlich beginnen die Sängerinnen und Sänger trotzdem mit den Proben - bis die Bürgermeisterin durch eine unglückliche Aussage des Chormitglieds Roland Landler (Werner Ahmon) hinter das Geheimnis kommt. Als sie zudem erfährt, dass sich ihre Tochter (Kathi Britzger) in den neuen Chorleiter verliebt hat, spitzen sich die Ereignisse zu. Sie droht dem Chor und versucht, die Teilnahme am Wettbewerb zu verhindern. Ob die Chormitglieder dennoch einen Weg finden, ihren Traum zu verwirklichen, blieb bis zum Schluss spannend.

Spirit of Joy bot eine abwechslungsreiche Mischung aus modernen Pop-Arrangements, gefühlvollen Balladen und humorvollen Szenen. Die Chor- sowie Gesamtleitung lag in den Händen von Manuel Ambos. Unterstützt wurde er in der szenischen Gestaltung von Manuela Hafenmayr, die außerdem in ihrer Rolle als scharfe Susi für Unterhaltung sorgte. Bühnenbild, Kostüme und Inszenierung trugen zu einem stimmigen Gesamtbild bei, das vom Publikum mit langanhaltendem Applaus und Standing Ovations gewürdigt wurde. Mit dem Musical zeigte Spirit of Joy eindrucksvoll seine musikalische Bandbreite und den starken Zusammenhalt innerhalb des Chores – ein Abend, der beim Publikum noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!