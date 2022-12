Bauer mit Grill sucht Frau mit Kohle: Lustiges Theater in Denklingen

In Denklingen sucht ein Bauer mit Grill eine Frau mit Kohle. Beim Theaterstück in diesem Jahr ist einiges neu.

"Bauer mit Grill sucht Frau mit Kohle", so heißt das Theaterstück, das der Theaterverein Denklingen in diesem Jahr zeigt. Die Premiere ist am 28. Dezember, der Kartenvorverkauf läuft bereits. Und diesmal ist einiges neu bei der Theateraufführung.

Nach dem Umzug von der Mehrzweckhalle ins neue Bürger- und Vereinszentrum in Denklingen steht dem Theaterverein nicht nur eine neue Bühne zur Verfügung, diesmal gibt es auch Verköstigung für die Besucherinnen und Besucher. Ab 18 Uhr ist der Saal geöffnet und die Besucherinnen und Besucher können sich vor dem Stück noch stärken. Reservierungen sind dafür nötig.

Im Mittelpunkt steht ein lediger und eigenwilliger Bauer

Und darum geht es im Theaterstück: Uli Baumer ist ein lediger und eigenwilliger Bauer. Sein Knecht, der Jörg, steht ihm an Originalität in nichts nach. Sie bewirtschaften den Lindenhof noch nach ihrem eigenen System, was natürlich nicht allen passt. Da Jörg fast immer das Gleiche kocht, hat Uli nun plötzlich die Idee, eine Haushälterin zwecks Heirat auf den Hof zu holen. Das passt aber der Schwester Laura überhaupt nicht.

Auch mit der Nachbarin, Rosa Häfel, haben Jörg und Uli so ihre Mühe. Rosa, die sehr neugierig ist, hat das Gefühl, dass sie von Jörg in ihrem Zimmer beobachtet wird, was natürlich nicht stimmt. Aber darum soll ihr Mann Hugo den Holzstapel erhöhen. Dazu muss er das Dachwasser in Nachbars Küche leiten, welche beim folgenden Gewitter gehörig überschwemmt wird. Jörg nimmt Rache und leitet das Wasserrohr umgekehrt in die Stube von Rosa und Hugo, denn das nächste Gewitter kommt bestimmt.

Plötzlich brennt der Schuppen ab

So jagt eine Schandtat die andere. Plötzlich brennt auch noch der Schuppen auf dem Lindenhof. Jörg sollte die Feuerwehr alarmieren, was er so ungeschickt macht, dass er von Polizist Möckl verhaftet wird. Auch Uli ist alles andere als ein Schäfchen, denn er jagt seine Kühe auf der Straße durchs ganze Dorf auf die Weide. Inzwischen hat Jörg für Uli ein Heiratsinserat aufgegeben, worauf sich bald eine Kandidatin in der Person von Lotti Lieb meldet.

Diese hat aber immer noch den verflossenen Liebhaber im Kopf, aber die Zeit heilt bekanntlich Wunden. Und so kommt es, dass bald Flitterwochen ein Thema sind, und das noch vor der Hochzeit. Julia Heinzer, welche in einem Reisebüro arbeitet, organisiert die Reise. Nun wäre eigentlich alles in Ordnung. Uli und sein Schatz Lotti schmelzen in ihrem Liebesglück dahin und Jörg scheint ganz zufrieden zu sein. Doch immer, wenn es am schönsten ist, passiert etwas. Aber was? Das wird man an den Abenden erfahren.

Vor der Aufführung kann im Saal gegessen werden

Die Aufführungen findet statt, immer ab 20 Uhr, am 28. und 29. Dezember sowie am 5., 6. und 7. Januar. Kartenvorverkauf ist in Inge's Handarbeitstreff in Denklingen und im Restaurant Zum Vogelherd im BVZ. Platzreservierungen sind unter der Telefonnummer 08243/1072 zwischen 17 und 19 Uhr möglich. (AZ)