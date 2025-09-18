Unbekannter fährt gegen Geländer an Bahnübergang in Denklingen

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte ist in der Zeit zwischen Montag, 1. September, bis vergangenen Dienstag laut Polizei mit einem Fahrzeug gegen das am Gehweg montierte Geländer am Bahnübergang in Denklingen gefahren. Dabei wurde ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro verursacht. Der Verursacher fuhr anschließend weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Die Polizei Landsberg bittet um Hinweise zur Tat. (AZ)

