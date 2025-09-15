Icon Menü
Denklingen: Unbekannter stiehlt E-Scooter in Denklingen

Denklingen

Unbekannter stiehlt E-Scooter in Denklingen

Eine 17-jährige Jugendliche stellt am Rathausplatz in Denklingen ihren E-Scooter ab. Eine unbekannte Person stiehlt diesen. Die Polizei bittet um Hinweise.
    Ein unbekannter Täter stiehlt in Denklingen einen E-Scooter.
    Ein unbekannter Täter stiehlt in Denklingen einen E-Scooter. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    Eine 17-Jährige stellte zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, ihren E-Scooter der Marke Ninebot in der Farbe Schwarz an einer Bushaltestelle in Denklingen nahe dem Rathausplatz ab. Der E-Scooter war nicht versperrt. Als die Jugendliche am Sonntag zu ihrem Roller zurückkehrte, war dieser laut Polizei verschwunden. Die Polizei Landsberg ermittelt derzeit wegen Diebstahls und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. (AZ)

