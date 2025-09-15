Unbekannter stiehlt E-Scooter in Denklingen

Eine 17-Jährige stellte zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, ihren E-Scooter der Marke Ninebot in der Farbe Schwarz an einer Bushaltestelle in Denklingen nahe dem Rathausplatz ab. Der E-Scooter war nicht versperrt. Als die Jugendliche am Sonntag zu ihrem Roller zurückkehrte, war dieser laut Polizei verschwunden. Die Polizei Landsberg ermittelt derzeit wegen Diebstahls und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. (AZ)

86920 Denklingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rathausplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis