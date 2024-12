Unterstützung für den Trachtenverein Epfach

Der Trachtenverein Epfach erhielt eine Spende in Höhe von 500 Euro von der Raiffeisenbank Lechrain. Die finanzielle Unterstützung diente der Durchführung des Gau-Jugendpreisplattelns, einer bedeutenden Veranstaltung zur Förderung der Jugend und der Pflege regionalen Brauchtums.

Dieter Portele, Geschäftsstellenleiter der Raiffeisenbank Lechrain, überreichte den symbolischen Scheck an Matthias Schelkle, den Vorstand des Trachtenvereins. Matthias Schelkle bedankte sich herzlich für die Spende und betonte deren Bedeutung für die Jugend im Verein. Die Spende sei ein wichtiger Baustein für die Ausrichtung des Wettbewerbs, der jungen Menschen die Freude an der Tradition und am gemeinschaftlichen Miteinander näherbringe. Der Trachtenverein Epfach setzt mit dem Gau-Jugendpreisplatteln ein klares Zeichen für gelebten Brauchtum und die Förderung der Jugend.

