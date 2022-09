Denklingen

Veto im Gemeinderat gegen weiteres Bauprojekt in der Bahnhofstraße

An der Bahnhofstraße in Denklingen will ein Investor zwei Reihenhäuser mit je drei Wohneinheiten bauen.

Plus Ein Investor will in Denklingen zwei Dreispänner bauen. Planungsverband und Landratsamt sehen keine Gründe für Ablehnung, trotzdem stellt sich der Gemeinderat quer.

Von Oliver Wolff

Wie schon für den Bau von 24 Wohnungen in der Denklinger Bahnhofstraße, verweigert der Gemeinderat das gemeindliche Einvernehmen bei einem weit kleineren Projekt. Der Investor der beiden Wohnblöcke, deren Bau ein Bürgerentscheid im Frühjahr nicht verhindern konnte, plant schon seit Längerem zwei Dreispänner in der Bahnhofstraße, Ecke Nördliche Viehgasse. Doch der Denklinger Gemeinderat lässt nahezu geschlossen zwei Empfehlungsschreiben, dem Bau zuzustimmen, außer Acht. Nur Bürgermeister Andreas Braunegger als Vorsitzender des Gremiums votierte für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens.

