Denklingen

vor 1 Min.

Warum Denklinger Haushalte bald viel mehr fürs Wasser zahlen müssen

Plus Auf die Denklinger Haushalte kommen 2023 deutlich höhere Kosten zu. Die Gebühr für Trinkwasser steigt um ungefähr 68 Prozent. Das hat einen Grund.

Von Oliver Wolff

In einer Zeit, in der Energie- und Lebenshaltungskosten rasant steigen, dürfte diese Nachricht vielen Bürgerinnen und Bürgern Denklingens missfallen: Die Gemeinde erhöht zum kommenden Jahr die Wasserbezugsgebühren um bis zu 68 Prozent. Grund für diesen massiven Anstieg sind unter anderem die Baukosten der neuen Pumpenanlage im Sachsenrieder Forst, die im November vergangenen Jahres in Betrieb ging.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen