Warum die Denklinger Firma Hirschvogel aufs Zweirad setzt

Industrie Die Denklinger Firma eröffnet einen neuen Geschäftsbereich. Dabei setzt man auf nachhaltige Mobilität.

Die Hirschvogel Group stellt weltweit Stahl- und Aluminiumkomponenten für die Automobilindustrie her. Nun hat das Familienunternehmen mit Stammsitz in Denklingen eine eigene Business-Unit für Fahrrad und Mikromobilität gegründet.

An ihrer Spitze, so teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit, steht Michael Schleich. Der 49-Jährige verantwortet bei Hirschvogel das Corporate Development und ist dem Thema als begeisterter Fahrradfahrer auch emotional verbunden. „Nachhaltige Mobilität erfordert, vor allem im urbanen Umfeld, Alternativen zum Auto. Mikromobile Fahrzeugkonzepte können hier einen wichtigen Beitrag leisten. In meinem Team herrscht eine hohe Identifikation mit dem Vorhaben, das Hirschvogel-Angebot in diesem Bereich auszubauen“, wird Schleich in der Mitteilung zitiert.

Auf IAA Mobility 2021 drei- oder vierrädrige Mikromobile vorgestellt

Hirschvogel engagiert sich seit 2018 im Fahrradbereich. Auf der IAA Mobility 2021 in München stellte das Unternehmen unter dem Markennamen Aximo eine Komponenten-Plattform für drei- oder vierrädrige Mikromobile vor. Darauf können beispielsweise Fahrzeugkonzepte für Lastenräder oder autonom fahrende Systeme aufbauen. Bislang mussten Hersteller in diesem Bereich auf Komponenten aus dem Zweirad- oder Automotivebereich zurückgreifen: Hirschvogel schließt nun diese Lücke.

Aximo: Komponenten-Plattform der Hirschvogel Group für mikromobile Fahrzeugkonzepte. Foto: Hirschvogel

Damit ermöglicht der Komponentenhersteller sowohl weitere Innovationen als auch deren kosteneffiziente Realisierung. In der Serienproduktion erweist sich Hirschvogel als Industriepartner, der auch an deutschen Standorten hohe Stückzahlen in gleichbleibender Qualität fertigen kann. „Aktuell stehen wir kurz vor dem Serienhochlauf einer ersten, selbst entwickelten Baugruppe im Achsenbereich“, sagt Schleich, dessen Ziel es ist, den Wandel der Mobilität gemeinsam mit seinem Team mitzugestalten.

Michael Schleich Foto: Hirschvogel

Die Hirschvogel Group ist Entwicklungspartner und Fertigungsspezialist für Automotive-Komponenten aus Stahl und Aluminium sowie für Produktlösungen in den Bereichen elektronische Systeme und Mikromobilität. Die Unternehmensgruppe in Familienhand beschäftigt weltweit rund 6000 Mitarbeitende. Der Gesamtumsatz lag im Jahr 2021 bei 1,2 Milliarden Euro, teilt das Unternehmen mit. (lt)

