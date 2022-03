Denklingen

Was die neuen Pächter im Lustberghof in Denklingen anbieten

Plus Der Lustberghof in Denklingen hat ein neues Pächter-Ehepaar. Dieses bietet auch einen speziellen Service an.

Von Hertha Grabmaier

Georgios Tzatsos ist Koch aus Leidenschaft. Der gebürtige Grieche legt großen Wert auf beste Qualität seiner Speisen. Seit Kurzem verwöhnt der 52-Jährige zusammen mit seiner Frau Despina Karagiozi (45) die Gäste des Lustberghofs in Denklingen mit griechischen Spezialitäten in ansprechender Atmosphäre. Dazu haben sie einige Pläne.

