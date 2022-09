Windkraft in Denklingen: Kommt wieder ein Bürgerentscheid?

Im Denkliner Gemeinderat steht Windkraft auf der Tagesordnung. 2014 gibt es bereits ein Bürgerentscheid mit einem klaren Votum. Nun sollen die Bürger erneut abstimmen.

Wie aus den Unterlagen zur kommenden Gemeinderatssitzung in Denklingen, die unserer Redaktion vorliegen, hervorgeht, beantragt am Mittwoch, 14. September, eine Mehrheit der Gremiumsmitglieder, einen erneuten Bürgerentscheid in Sachen Windenergie in Denklingen abzuhalten. Bereits 2014 gab es einen Bürgerentscheid: Damals stoppten 44 Prozent aller Denklingerinnen und Denklinger den Bau eines Windparks (AZ berichtete). Damals war der heutige Bundestagsabgeordnete Michael Kießling (CSU) als neu gewählter Bürgermeister gerade einmal vier Tage im Amt.

Neue Windräder: Freistaat benötigt Zustimmung der Gemeinde

Jetzt bringt die Gemeinde unter dem aktuellen Rathauschef Andreas Braunegger Windenergie wieder aufs Tablett. Der Bürgermeister ist derzeit im Urlaub und war am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion nicht zu erreichen.

Aufschluss geben jedoch die Sitzungsunterlagen: Laut ihnen ist eine Zustimmung der Gemeinde Denklingen notwendig, wenn der Freistaat Bayern Windräder im angrenzenden Staatsforst bauen möchte. Wörtlich ist in der Beschlussvorlage die Rede von „der Notwendigkeit, sich bei Öl und Gas von Importen und globalen Märkten unabhängig zu machen“.

Neuer Bürgerentscheid soll alten ersetzen

Aufgrund der politischen und rechtlichen Situation, sei es angezeigt, dass in der Gemeinde Denklingen eine Entscheidung darüber fallen müsse, ob Windenergieanlagen zugestimmt wird, heißt es weiter. Es sei auch zu prüfen, ob die Gemeinde Denklingen sogar selbst als Bauherr von Windenergieanlagen, gegebenenfalls unter finanzieller Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, auftreten kann. Im Hinblick auf den Bürgerentscheid in dieser Sache im Jahr 2014 solle „diese wichtige Entscheidung nur durch einen neuerlichen Bürgerentscheid getroffen werden“.

Es wird auch schon ein möglicher Termin für den Bürgerentscheid genannt: und zwar am Sonntag, 13. November, unter dem Titel „Windenergie in der Gemeinde Denklingen“. Die Fragestellung soll lauten: „Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Denklingen der Errichtung von maximal sechs Windenergieanlagen in der von ihr im Sachlichen Teilflächennutzungsplan ausgewiesenen Konzentrationsfläche unter der Voraussetzung zustimmt, dass sich die Gemeinde und die Bürger im Rahmen eines Betreibermodells an ihnen beteiligen können?“

Lesen Sie dazu auch

Die öffentliche Gemeinderatssitzung zu diesem Thema findet am Mittwoch, 14. September, ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Denklinger Rathauses statt.