Denklingen

vor 28 Min.

Wirtschaft: Automobilzulieferer Hirschvogel hat Großes vor

Plus Automobilzulieferer Hirschvogel aus Denklingen gibt seinen Umsatz bekannt. Wie sich das Unternehmen unter neuer Geschäftsführung für die Zukunft aufstellt. Fachkräftemangel und Auswirkungen der Ukraine-Krise sind Themen.

Von Oliver Wolff

Trotz diverser Krisen in der Welt blickt der Automobilzulieferer Hirschvogel mit seinem Hauptsitz in Denklingen positiv in die Zukunft. Man sei gut gerüstet für die Transformation in der Automobilindustrie – hin zur Elektromobilität, sagt Jörg Rückauf, der seit gut einem Jahr neuer CEO des Konzerns ist. „Es geht um Wachstum, Widerstandsfähigkeit und Kundenbindung sowie darum, nachhaltig Beschäftigung zu sichern.“ Dabei sei es wichtig, professionell wie ein Konzern zu agieren und sozial wie ein Familienunternehmen zu sein.

