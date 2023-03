Wohnungsbau: Landratsamt Landsberg sorgt für Frust im Denklinger Rat

Das Landratsamt Landsberg setzt sich über die Entscheidung des Gemeinderats Denklingen hinweg. So sieht es momentan beim Thema Neubau in der Bahnhofstraße aus.

Im Mai 2022 stimmten 753 Denklingerinnen und Denklinger über einen Bebauungsplan ab, der massiven Wohnungsbau in der Bahnhofstraße, Bischof-Müller-Straße, Industriestraße und am Buchweg verhindern sollte. 621 davon stimmten dafür. Angestoßen wurde dieser Bürgerentscheid von einem Bauvorhaben mit 24 Wohnungen in der Bahnhofstraße. Das Landratsamt als zuständige Genehmigungsbehörde hatte die Entscheidung des Denklinger Gemeinderats einkassiert und die Genehmigung für die zwei Häuser erteilt. Nun kochte das Thema im Denklinger Gemeinderat wieder hoch.

Zum vierten Mal steht der Bau nun in Denklingen auf der Tagesordnung

Das Urteil müsse man akzeptieren, sagte die Initiatorin des Bürgerentscheids Anita Gropp vergangenes Jahr gegenüber der Redaktion. Der Bürgerentscheid sei trotzdem nicht sinnlos gewesen. "Die Bürgerinnen und Bürger haben dem Gemeinderat den klaren Auftrag gegeben, dafür zu sorgen, dass sich ein solcher Bau im Ort in Zukunft nicht wiederholt." Wie das Prozedere nun aussieht, konnte Bürgermeister Andreas Braunegger damals noch nicht abschätzen. Perspektivisch soll in Denklingen ein Innerortsbebauungsplan aufgestellt werden, aber das könne sich ziehen. Verwaltungschef Johann Hartmann sprach damals von einer Dauer von ungefähr zwei Jahren.

Weniger als ein Jahr später steht der Bau der Dreispänner wieder auf der Tagesordnung. Das letzte Mal entschied sich der Gemeinderat im September 2022 dagegen, sein Einvernehmen zu erteilen. Indessen wurde vonseiten des Landratsamtes erneut die Forderung gestellt, den Bauantrag zu besprechen und ihm zuzustimmen. Der Auffassung des Landratsamtes zufolge fügt sich das Bauvorhaben in die nähere Umgebung ein und ist somit planungsrechtlich zulässig. Der Bauherr habe somit einen Rechtsanspruch auf Erteilung der beantragten Baugenehmigung.

Gemeindeverwaltung empfiehlt an dem Abend, das Einvernehmen zu geben

Es würde zwar noch sanierungsrechtliche Genehmigung fehlen – diese wurde bisher vom Bauherren des Projektes nicht beantragt und im Gemeinderat noch nicht behandelt. Das Fehlen dieses Formulars ist laut Landratsamt aber kein Grund, die allgemeine Baugenehmigung zu verweigern. Sollte der Gemeinderat nicht zustimmen, könnte das Einvernehmen auch durch die untere Bauaufsichtsbehörde ersetzt werden. Im Rathaus in Denklingen war die Stimmung in der Sitzung dementsprechend missmutig, als Bürgermeister Andreas Braunegger die Diskussion eröffnete. Barbara Reichhart (Freie Wählergemeinschaft Epfach) wusste gar nicht so recht, wo sie überhaupt anfangen sollte: "Ich bin sprachlos, das ist unerhört." Ihre Sitznachbarin Regina Wölfl (Freie Wählergemeinschaft Denklingen) ging es ähnlich: "Wir haben uns ganz klar gegen das Bauprojekt entschieden und wir sind nicht an den wirtschaftlichen Profit gebunden." Dass das Landratsamt über die Entscheidung der Gemeinde und des Rates hinweg das Einvernehmen gibt, verstehe sie nicht.

Gemeinderätin: "Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen."

Der Zweite Bürgermeister Norbert Walter (Freie Wählergemeinschaft Denklingen) brachte zudem an, dass das Landratsamt auf den Punkt Lärmschutz gar nicht eingehe, obwohl das Gebäude in direkter Nähe der Gleise entstehen soll. "Eigentlich müssten der Bauherr eine lange und hohe Lärmschutzwand hochziehen. Das kostet viel. Oder Fenster, die nicht zu öffnen sind." Die zweite Option wäre aus seiner Sicht "wohl eine Zumutung für die Mieter". Es läge zudem von der Deutschen Bahn ein Schreiben vor, auf das vonseiten des Landratsamtes gar nicht verwiesen wird. "Die DB schreibt, dass die Lage solcher Wohnhäuser häufig zu Konflikten führt", erklärte Walter. Auch sei laut Bahn mit erhöhtem Güterverkehr und dem Abladen von Dingen wie Stahlstangen zu rechnen, was beim Lärmschutz beachtet werden müsse. "Die haben nicht verstanden, was wir wollen", sagte Stephan Egner (Freie Wählergemeinschaft Denklingen).

Lesen Sie dazu auch

Regina Wölfl äußerte sich noch einmal zum Schluss hin: "Wir machen uns ja Gedanken um solche Dinge, sprechen darüber. Jetzt wird und das einfach vorgesetzt. Mir reicht das langsam. Wir dürfen uns das nicht gefallen lassen." Einstimmig entschied sich der Gemeinderat, sein Einvernehmen nicht zu geben. Wie und wann das Landratsamt auf die Entscheidung des Denklinger Gemeinderats entscheidet ist abzuwarten.