Denklinger

vor 17 Min.

Ein Denklinger motiviert andere, sich impfen zu lassen

Plus Wolfgang Richter bewegt eigentlich Schulkinder. Jetzt hat der Denklinger eine andere Aufgabe.

Von Thomas Wunder

Seit den späten 1980er-Jahren ist Wolfgang Richter aus Denklingen deutschlandweit mit seinem „FlowMoveMix“ unterwegs – einem so einfachen wie kunterbunten Angebot an Bewegungsmöglichkeiten. Meistens packte er seine etwa 300 Gerätschaften in Grundschulen aus. Mit der Corona-Pandemie wurde Richter allerdings ausgebremst. Doch der 68-Jährige lässt sich nicht entmutigen und ist stattdessen in der Region als „Impf-Motivator“ unterwegs.

