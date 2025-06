Von wegen 24/7: Neuer Kiosk in Landsberg hat nicht rund um die Uhr geöffnet

„Einkaufen, wann du willst – rund um die Uhr, kontaktlos und ohne Kasse.“ Mit diesem Satz wirbt der vor einigen Wochen neu eröffnete „Prime Kiosk“ am Eingang zum Klösterl in Landsbergs Altstadt. Snacks, Getränke, Mystery Packs und mehr werden dort in Automaten angeboten. Doch mittlerweile muss der Automatenkiosk an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben und darf werktags nur zwischen 6 und 20 Uhr öffnen. Der Betreiber will sich das nicht gefallen lassen und hat Klage beim Verwaltungsgericht in München eingereicht.

Thomas Wunder Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landsberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis