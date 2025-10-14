Der Beirat für Menschen mit Behinderung hat wertvolle Arbeit geleistet

Mehr als drei Jahrzehnte haben sich die Mitglieder des Beirats für Menschen mit Behinderung unermüdlich für Inklusion und Barrierefreiheit im Landkreis Landsberg eingesetzt. Da im kommenden Jahr gleich mehrere Schlüsselpersonen ihre ehrenamtliche Tätigkeit beenden, steht nun die Auflösung im Raum. Wenngleich sich die Voraussetzungen seit der Gründungszeit verändert haben, ist das ein herber Verlust. Es muss alles daran gesetzt werden, dass die Interessen von Menschen mit einer Behinderung auch weiterhin offensiv vertreten werden.

Wie aus dem Bericht des Geschäftsführers Hans-Peter Bichler in der Sitzung des Inklusionsbeirats hervorging, konnte sich der Beirat in völliger Unabhängigkeit seinen Themen widmen, Impulse setzen und auch kurzfristig Aktionen durchführen. Die Aufgaben sollen nun weitgehend auf den Inklusionsbeirat übertragen werden.

Mit einer funktionierenden Interessenvertretung lässt sich viel erreichen

Deswegen kommt es nach den Kommunalwahlen mehr denn je auf die Zusammensetzung des Gremiums an. Es müssen möglichst die Interessen aller Menschen mit einer Behinderung im Landkreis vertreten und deren Inklusion gefördert werden: Das kann dann gelingen, wenn verschiedene Institutionen, Verbände und Menschen mit einer Einschränkung gehört werden.

Mit Blick auf die Barrierefreiheit – ein Kernanliegen des Beirats – hat sich seit der Gründung einiges getan. Doch es gibt eine ganze Reihe weiterer Themenbereiche, die auf den Nägeln brennen. In der Vergangenheit wurden unter anderem mehr barrierefreier Wohnraum oder mehr inklusive Angebote für Kinder und Jugendliche in Vereinen und bei Freizeitangeboten gefordert. Mit einer funktionierenden Interessenvertretung lässt sich viel erreichen – das hat der Beirat für Menschen mit Behinderung in den vergangenen gut 30 Jahren gezeigt.