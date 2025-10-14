Der Beirat für Menschen mit Behinderung steht vor der Auflösung

Seit mehr als 30 Jahren vertritt der Beirat für Menschen mit Behinderung im Landkreis Landsberg regionale Interessen von Menschen mit Behinderung. Ein wichtiges Anliegen ist den Ehrenamtlichen dabei unter anderem die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Nun steht der Beirat vor der Auflösung. Im Inklusionsbeirat des Kreistags erläuterte Geschäftsführer Hans-Peter Bichler die Hintergründe. Für Diskussionen sorgte in der Sitzung anschließend, dass im Bereich Inklusion das Budget für das kommende Jahr wohl deutlich gekürzt wird.

Laut einem Schreiben des Beirats für Menschen mit Behinderung wurde Mitte Juli eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, weil im kommenden Jahr neben Bichler jeweils auch Anja Charafeldin, Manfred Eder, Claudia Hippe und Barbara Juchem als Behindertenbeauftragte ihre ehrenamtliche Tätigkeit beenden werden. Bis jetzt habe sich keine der Mitgliederorganisationen bereit erklärt, die Geschäftsführung des Beirats nach der aktuellen Legislaturperiode zu übernehmen. Bichler berichtete in der Sitzung von einem Nachwuchsproblem. Wie in vielen Vereinen und Institutionen fehlten junge Menschen, die sich engagieren wollten.

Unter anderem die Errichtung einer Behindertentoilette im Landsberger Rathaus geht auf die Initative des Behindertenbeirats zurück. Foto: Christian Rudnik

Inhalte und Aufgaben sollen in den Inklusionsbeirat überführt werden

Anfangs stand die Barrierefreiheit und damit eine bessere Teilhabe für Menschen mit Behinderung im Vordergrund der Tätigkeit des Beirats. Dabei sei es etwa um die Absenkung von Gehwegen oder behindertengerechte Toiletten gegangen. Die Ehrenamtlichen hätten in dieser Hinsicht viel erreicht. Als wichtige Verbesserung bezeichnet Bichler die zumindest tagsüber zugängliche, barrierefreie Toilette im Anbau des Historischen Rathauses. In der Schlossberggarage gebe es zudem eine „Toilette für alle“. Auch größere Personen könnten in dieser mithilfe eines Hebelifts zum Wickeln auf eine Liege gehoben werden.

Inzwischen ist die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum gesetzlich geregelt. Hans-Peter Bichler spricht von Voraussetzungen, von denen man Anfang der 1990er-Jahre nur habe träumen können. Ein weiterer Schwerpunkt des Beirats sei die Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen zum Thema Leben mit Behinderung.

Hans-Peter Biechler bei einem Rollstuhl-Schiebekurs in Landsberg vor zwei Jahren. Foto: Thorsten Jordan (Archivfoto)

Das Ziel des Beirats für Menschen mit Behinderung ist nun, die Inhalte und Aufgaben nach den Kommunalwahlen im kommenden Jahr in den Inklusionsbeirat zu überführen. In dem Gremium sollten dementsprechend alle Institutionen der Behindertenhilfe vertreten sein. In der Sitzung schwang bei Hans-Peter Bichler die Sorge mit, dass das Fortbestehen des Inklusionsbeirats über die aktuelle Legislaturperiode hinaus infrage stehen könnte: „Weil überall das Geld knapp wird“, sagte er. Wie Wolfgang Müller, Pressesprecher des Landratsamts, auf Nachfrage mitteilt, ist eine mögliche Einstellung des Inklusionsbeirats jedoch „nicht im Gespräch“. Wie die Ausschüsse nach den Kommunalwahlen genau ausschauen werden, sei Sache des neu gewählten Kreistags.

Im Sinne des Übergangs soll der Beirat für Menschen mit Behinderung über die Kommunalwahlen hinaus fortbestehen. Laut dem Schreiben des Beirats wird die Mitgliederversammlung mit möglicher Auflösung dann im Juni 2026 stattfinden.

Budget im Bereich Inklusion wird gekürzt

Dass der Gürtel im Landkreis Landsberg enger geschnallt werden muss, zeigte sich bei einem weiteren Tagesordnungspunkt. Wie Nicole Vokrouhlik von der Koordinationsstelle Inklusion berichtete, stehen im kommenden Jahr für den Bereich Inklusion 20.000 Euro zur Verfügung. Damit wird das Budget für Projekte und Veranstaltungen wohl um mehr als ein Drittel gekürzt (Budget im laufenden Jahr: 32.000 Euro). Erstmals wird 2026 ein Inklusionsförderpreis für den Landkreis ausgelobt. Die Sparvorgabe gelte „für das ganze Haus“, sagte Vokrouhlik, die versucht, Kooperationen zu schaffen: „Die Arbeit und das Budget teilen sich dadurch auf und wir erreichen viel mehr.“

Der Behindertenbeirat mahnte immer wieder an, die Brudergasse in der Landsberger Altstadt barrierefrei zu gestalten. Foto: Christian Rudnik

Monika Groner (Grüne) kritisierte die Kürzungen. Gespart werde immer erst im sozialen Bereich – und dabei gehe es los bei den Menschen mit Behinderung, „die sich am wenigsten wehren“. Ulla Schäfer (FDP) sprach ebenfalls von „einem Zeichen, das nicht in die richtige Richtung geht.“ Günter Först (Freie Wähler) verwies hingegen darauf, dass alle Abteilungen sparen und dementsprechend solidarisch sein müssten. „Wir sollten das nicht zu politisch aufladen“, meinte Christoph Jell (UBV) und prophezeite schwierige Haushaltsberatungen. „Ich habe es nicht so verstanden, dass ein wichtiges Projekt jetzt nicht mehr finanzierbar ist“, ergänzte er mit Blick auf die Kürzungen. Der Inklusionsbeirat stimmte dem Budget für das Jahr 2026 schließlich zu (eine Gegenstimme).