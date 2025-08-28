Der Cap-Markt in Landsberg schließt – ein neuer Mieter ist bereits gefunden

Zum Ende dieser Woche schließt der CAP-Markt an der Landsberger Katharinenstraße. Bereits Anfang Juni war bekannt geworden, dass sich der Betreiber Regens Wagner Holzhausen unter anderem aufgrund von gestiegenen Betriebskosten zu diesem Schritt gezwungen sieht. Trotz intensiver Bemühungen war es demnach nicht möglich, den 2007 eröffneten Markt „nachhaltig wirtschaftlich zu führen“. Viele Landsbergerinnen und Landsberger bedauern die bevorstehende Schließung – ebenso wie Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) sowie die Stadtverwaltung. Für die frei werdende Gewerbefläche ist inzwischen offenbar ein neuer Mieter gefunden. Auch steht schon ein Termin für die Neueröffnung im Raum.

Unsere Redaktion hatte sich bei der Pressestelle der Stadt Landsberg nach den aktuellen Entwicklungen erkundigt. Daraufhin teilte Angelika Urbach, Pressesprecherin der Stadt, mit, dass der Eigentümer des Gebäudes an der Katharinenstraße die Fläche inzwischen vermietet habe. Seitens der Wirtschaftsförderung der Stadt gab es in den vergangenen Wochen demnach zusätzliche Gespräche mit weiteren Interessenten, so Urbach weiter. In die konkrete Auswahl des Mieters sei die Stadt Landsberg allerdings nicht eingebunden gewesen, „da es sich hier um einen privatrechtlichen Vertrag zwischen Mieter und Vermieter handelt.“

Der zukünftige Betreiber ist mit der Wirtschaftsförderung in Kontakt

Der künftige Betreiber des Ladens hat laut Angelika Urbach zwischenzeitlich auch persönlich das Gespräch mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Landsberg gesucht und dabei einen Businessplan vorgelegt. „Wir beraten ihn hierzu gerne, zeigen gegebenenfalls Optimierungsmöglichkeiten auf und wünschen, dass an dieser wichtigen Stelle wieder ein wirtschaftlich tragfähiges Ladenkonzept für die Nahversorgung der Bürgerinnen und Bürger etabliert werden kann“, so die Pressesprecherin der Stadt. „Es ist weiterhin unser Ziel, gemeinsam mit den Eigentümern an diesem Standort langfristig eine Nahversorgung zu sichern – gerade auch wegen der Nähe zum Betreuten Wohnen.“

In einer Sitzung des Seniorenbeirats hatten bereits auch Landsbergs Wirtschaftsförderer André Köhn und Oberbürgermeisterin Baumgartl betont, wie wichtig der Laden mit einer Verkaufsfläche von rund 600 Quadratmetern ist: für die Nahversorgung in der Landsberger Innenstadt, aber auch als sozialer Treffpunkt. Die Stadt und die Eigentümerfamilie des Gebäudes an der Katharinenstraße, in dem sich der CAP-Markt befindet, hätten sich intensiv um eine Nachfolge bemüht, so Köhn damals. Zu den Interessenten zählten demnach private Betreiber und soziale Träger.

Neuer Lebensmittelmarkt könnte bereits im Dezember eröffnen

„An dem Standort bleibt ein Lebensmittelmarkt“, sagt Wirtschaftsförderer André Köhn nun gegenüber unserer Redaktion. Daran festzuhalten, sei auch der Wunsch der Stadt und des Gebäudeeigentümers gewesen. Laut dem Konzept des neuen Mieters sind laut Köhn auch eine Bäckerei und eine Metzgerei Teil der Planungen. Der Markt könnte nach aktuellem Stand bereits zum 1. Dezember eröffnen. Bis dahin stünden in der Gewerbeeinheit Umbauarbeiten an.

Neben der rund 600 Quadratmeter großen Verkaufsfläche im Erdgeschoss nutzte Regens Wagner auch den Keller (Lager und Büro) sowie das erste Obergeschoss. Die Räumlichkeiten im ersten Stock möchte Regens Wagner weiterhin für Montagearbeiten nutzen. Im CAP-Markt gibt es Artikel des täglichen Bedarfs. Ein großer Anteil der Produkte wird über die Edeka-Einkaufsgemeinschaft bezogen. Das Angebot wird um regionale Produkte erweitert. Auch die Eigenprodukte von Regens Wagner Holzhausen – Produkte vom Magnushof und Handwerk aus den Magnus-Werkstätten – sind erhältlich.

Die Beschäftigten des CAP-Markts erhalten ein neues Arbeitsangebot

Laut einer Pressemitteilung, die Regens Wagner anlässlich der bevorstehenden Schließung verschickt hatte, waren im CAP-Markt zuletzt neun Menschen mit einer geistigen Behinderung beschäftigt. Diese würden in Holzhausen und Buchloe, dem CAP-Markt Penzing und dem Hofladen von Regens Wagner Holzhausen einen neuen Platz bekommen. Die Arbeitsplatzwahl werde mit den Beschäftigten besprochen und die Integration durch den zuständigen Sozialdienst und die Mitarbeitenden vor Ort begleitet. Zudem sind elf Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit beschäftigt. Alle erhalten laut Pressemeldung ein neues Arbeitsangebot.

CAP ist ein deutsches Handelsunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart. In den Märkten arbeiten Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam. Der Name leitet sich von Handicap ab, der englischen Bezeichnung für Benachteiligung. Betrieben werden CAP-Märkte in der Regel von örtlichen Integrationsunternehmen oder Werkstätten für behinderte Menschen im Rahmen eines Social Franchisings.