Der Ellinor Holland Kunstpreis startet heuer mit einer Versteigerung

Kunst, Kultur und Menschen in Not helfen. Das gehört im Landkreis Landsberg zusammen und ist ein festes Duo, seit es den Ellinor Holland Kunstpreis gibt. Denn hier werden nicht nur verdiente Künstlerinnen und Künstler geehrt, sondern der Eintritt und viele Spenden gehen bei der Kunstpreisverleihung direkt an das Hilfswerk unserer Zeitung. 2010 gab es den Preis zum ersten Mal und viele Künstler aus der Region freuen sich seitdem über die Ehrung. So auch wieder am Samstag, 20. September, im Rahmen der Langen Kunstnacht in Landsberg. Hier wird Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl um 18.30 Uhr den Abend im Stadttheater Landsberg eröffnen. Heuer gibt es auch wieder eine Versteigerung an der sich unter anderem der bekannte Maler Sandro Kopp beteiligt.

Der Ellinor Holland Kunstpreis ging in den vergangenen Jahren an den Holzbildhauer Andreas Kuhnlein, den Maler Martin Paulus, die Gruppe „die Stelzer“, die Theatergruppe „landsberger bühne“, den Fotografen Peter Wilson, den Filmforum-Betreiber Kurt Tykwer, den Filmemacher Robert Fischer, den Tänzer und Choreografen Dustin Klein, die Malerin Gabriele Lockstaedt, den Oboisten Christoph Hartmann und den Gipfel-Maler Ernst Heckelmann. Andreas Kuhnlein ist einer der erfolgreichsten Preisträger. Er lebt in Unterwössen im Landkreis Traunstein und ist für seine besonderen Holzskulpturen aus einem Stamm, den er mit der Kettensäge bearbeitet, bekannt. Er denkt noch gerne an die Preisverleihung zurück: „Der Preis kam damals, im Rahmen meiner Ausstellung im Neuen Stadtmuseum, vollkommen überraschend für mich. Das Besondere war, dass Frau Ellinor Holland, die Stifterin des Preises, eine besondere Persönlichkeit war. Ich fühlte mich sehr geehrt durch diese Auszeichnung. Wir hatten auch noch Briefkontakt. Leider verstarb Frau Holland kurz nach der Verleihung.“ Kuhnlein und die anderen Künstler spendeten im Laufe der Jahre viele ihrer Werke für Auktionen oder Benefizveranstaltungen, deren Erlös der Kartei der Not zugutekam. Im Vorfeld gab es zwei große Versteigerungen mit Erlösen um die 17.000 Euro.

Die Namensträgerin Ellinor Holland war selbst eine große Freundin der schönen Künste. Die Aphrodite des bedeutenden Malerfürsten Markus Lüpertz steht vor dem AZ-Gebäude in Augsburg. Der vom Landsberger Tagblatt ausgelobte Preis trägt den Namen der im Dezember 2010 verstorbenen Verlegerin und Herausgeberin Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen. Der mit 2000 Euro dotierte Ellinor Holland Kunstpreis soll regelmäßig an einen Künstler oder eine Künstlerin verliehen werden, die mit ihrer besonderen Arbeit begeistern. Die Werke der diesjährigen Versteigerung 2025 stellen wir hier vor.

Die Versteigerung läuft bereits. Die Mindestgebote finden Sie unter den Bildern. Es werden Werke von fünf Künstlern und Künstlerinnen versteigert, die wir auch im Landsberger Tagblatt im Porträt vorstellen. Mit dabei sind: Stefanie Gülden, Gabriele Lockstaedt, Ali Nasseri, Andrea Springer und Sandro Kopp. Gebote bitte ans Landsberger Tagblatt unter folgender E-Mail-Adresse: redaktion@landsberger-tagblatt.de. Stichwort: Versteigerung. Bitte Telefonnummer und vollständige Adresse angeben. Die Gebote sind verbindlich. Sollte Ihr Gebot überboten werden, werden Sie von uns informiert, und können entscheiden, ob Sie weiter steigern wollen. Die Versteigerung läuft bis zum 20. September, 15 Uhr. Das Ergebnis wird im Stadttheater bekannt gegeben. Jedes Bild hat bereits das Mindestgebot erreicht.

Icon vergrößern In der Versteigerung: 20 mal 20 Zentimeter, Bild ohne Namen und Stefanie Gülden. zu ersteigern mit einem zweiten Bild (siehe oben). Mindestgebot für beide Bilder: 300 Euro Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Versteigerung: 20 mal 20 Zentimeter, Bild ohne Namen und Stefanie Gülden. zu ersteigern mit einem zweiten Bild (siehe oben). Mindestgebot für beide Bilder: 300 Euro Foto: Christian Rudnik

Icon vergrößern In der Versteigerung: 20 mal 20 Zentimeter, Bild ohne Namen und Stefanie Gülden. Zu ersteigern mit einem zweiten Bild (siehe oben). Mindestgebot für beide Bilder: 300 Euro Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen In der Versteigerung: 20 mal 20 Zentimeter, Bild ohne Namen und Stefanie Gülden. Zu ersteigern mit einem zweiten Bild (siehe oben). Mindestgebot für beide Bilder: 300 Euro Foto: Christian Rudnik

Icon vergrößern Das Bild „Klassentreffen“ wird in der Kunstnacht versteigert. 70 mal 70 Zentimeter, Mindestgebot war 500 Euro. Es liegt ein erstes Gebot für 600 Euro vor. Foto: Andrea Springer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Bild „Klassentreffen“ wird in der Kunstnacht versteigert. 70 mal 70 Zentimeter, Mindestgebot war 500 Euro. Es liegt ein erstes Gebot für 600 Euro vor. Foto: Andrea Springer

Icon vergrößern „Eyes Closed, into the sun“, Kambara, 2023, 30x40 Zentimeter, 2000 Euro Mindestgebot. Foto: Sandro Kopp Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen „Eyes Closed, into the sun“, Kambara, 2023, 30x40 Zentimeter, 2000 Euro Mindestgebot. Foto: Sandro Kopp

Icon vergrößern Maximilian Freiherr von Perfall mit dem Bild seines Onkels Ali Nasseri. Der Fotodruck (2,40 Meter x 1,20 Meter) aus 2010 wird bei der Kunstnacht versteigert. Mindestgebot: 500 Euro. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Maximilian Freiherr von Perfall mit dem Bild seines Onkels Ali Nasseri. Der Fotodruck (2,40 Meter x 1,20 Meter) aus 2010 wird bei der Kunstnacht versteigert. Mindestgebot: 500 Euro. Foto: Christian Rudnik

Icon vergrößern Cool Place 279: 40 mal 40 Zentimeter, Mindestgebot 650 Euro. Erstes Gebot 800 Euro. Foto: Christian Rudnik Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Cool Place 279: 40 mal 40 Zentimeter, Mindestgebot 650 Euro. Erstes Gebot 800 Euro. Foto: Christian Rudnik