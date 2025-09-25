Erster Bewerber für Oberbürgermeisteramt steht fest

Moritz Hartmann (Grüne) will es noch einmal wissen und sich bei der Kommunalwahl im März 2026 erneut für das Amt des Landsberger Oberbürgermeisters bewerben. Damit ist er der erste Bewerber, der dies öffentlich erklärt hat. Die amtierende Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) hat bislang gegenüber unserer Redaktion offen gelassen, ob sie erneut antritt. Hartmann bestätigte sein Interesse jetzt auf Anfrage unserer Redaktion. Der Zweite Bürgermeister der Kreisstadt erklärt, warum er erneut kandidiert und mit welchen Themen er sich von der Oberbürgermeisterin abheben will.

Bei der vergangenen Kommunalwahl holte Hartmann 17,5 Prozent der Stimmen. In die Stichwahl zogen damals Baumgartl und ihr Amtsvorgänger Mathias Neuner (CSU) ein. „Seit 2014 gestalte ich aktiv in der Landsberger Kommunalpolitik mit. Durch die Wahl zum Zweiten Bürgermeister hat sich mein Wirken und Gestalten und insbesondere meine Rolle nochmals deutlich erweitert. Dieses zeitlich nicht unerhebliche Ehrenamt macht Lust auf mehr“, sagt der langjährige Vorsitzende des Kreisjugendrings. Den Delegierten seiner Partei stellt er sich am 9. Oktober zur Wahl.

Der OB-Kandidat der Grünen für Landsberg will die Mobilität verbessern

Auf die Frage, worin sich seine Positionen, von denen der aktuellen Oberbürgermeisterin unterscheiden, nennt er zuerst die Mobilität. „Wir brauchen mehr Gleichberechtigung unter den Verkehrsteilnehmern, da gehen unsere Meinungen auseinander.“ Fußgänger, Radfahrer und auch das Angebot des Stadtbusses müssten gestärkt werden, so Moritz Hartmann. „Wir müssen Voraussetzungen schaffen, damit die Menschen das Auto weniger benutzen.“

Politik dürfe nicht nur das Hier und Jetzt gestalten, sondern müsse zukunftsgewandt sein, betont er. Neben der Mobilität gehört für den Kandidaten der Grünen fürs Oberbürgermeisteramt auch das Thema Klimaschutz dazu. „Ich möchte, dass die Stadt grüner wird, um den Veränderungen durch den Klimawandel Rechnung zu tragen.“

Bei der Bürgerbeteiligung sieht Hartmann „Luft nach oben“

Mehr Aufmerksamkeit will er auch dem Thema Bürgerbeteiligung widmen, da sei noch Luft nach oben. „Vor allem die Kinder und Jugendlichen kommen meiner Meinung nach zu kurz“, so Hartmann. Mehr Aufmerksamkeit will er auch für Kultur erreichen, die sich außerhalb des städtischen Rahmens bewegt. Er nennt hier beispielhaft die Subkultur des Hip-Hops. „Es geht darum, ein vielfältiges und aktives Kulturleben zu fördern.“ Auf seinem Themenzettel für den bevorstehenden Wahlkampf steht zudem das Thema bezahlbarer Wohnraum.