44 Jahre später: Der Fall Ursula Herrmann wühlt die Menschen immer noch auf

Es gibt Kriminalfälle, die die Menschen noch Jahrzehnte später beschäftigen und aufwühlen. Der tragische Tod der zehnjährigen Ursula Herrmann, die vor fast genau 44 Jahren in einer Holzkiste, eingegraben im Wald, starb, ist so ein Fall. Das wurde auch bei der Lesung von Christa von Bernuth deutlich, die im Rahmen der Langen Kunstnacht in der Kanzlei Feller Mielke Rechtsanwälte stattfand. In ihrem Kriminalroman „Tief in der Erde“ greift sie den Fall Ursula Herrmann auf.

Im September 1981 wurde Ursula Herrmann in einem Waldstück zwischen Schondorf und Eching entführt. Sie starb, weil ihre Entführer Geld erpressen wollten. Bis heute beschäftigt das Schicksal des Mädchens die Menschen, viele zweifeln daran, dass der Mann, der Jahre später, kurz vor der Verjährung des Verbrechens, schuldig gesprochen wurde, wirklich der Täter ist. Bis heute beteuert dieser seine Unschuld. Und so kursieren weiterhin Gerüchte über Spuren, die ins Landheim in Schondorf führen und Einflüsse von Reichen und Mächtigen, die die Ermittlungen dort blockierten.

„Die Polizei hat im Landheim nicht intensiv ermittelt“

In der Lesung, die Thomas Wunder, der stellvertretende Redaktionsleiter des Landsberger Tagblatts, moderierte, erzählte Christa von Bernuth über ihre Verbindung zum Fall und ihre Recherchen. Die Journalistin und Schriftstellerin war bis 1980 selbst Schülerin im Landheim, dessen Areal an das Tatgebiet grenzt. „Die Polizei hat im Landheim nicht intensiv ermittelt“, sagt sie. Michael Herrmann, der Bruder des Opfers, kontaktierte sie, weil er ihr Buch „Die Stimmen“ gelesen hatte, das in einem Internat spielt. „Er dachte, dass ich zur Tatzeit Schülerin im Landheim gewesen sei.“ Hermann hatte als Nebenkläger Zugang zu vielen Polizeiakten. Anwaltlich vertreten wurde er von Joachim Feller von der Kanzlei Feller Mielke. Je mehr sie Einblick bekam, desto mehr reifte bei Christa von Bernuth der Entschluss, auf Grundlage vieler Fakten, den Roman „Tief in der Erde“ zu schreiben, der 2021 veröffentlicht wurde.

Es ist ein fesselnder Roman, der neue Spuren beleuchtet, Spuren, die die Polizei nicht verfolgt hat. „Ich hätte dieses Buch nicht geschrieben, wenn es diese Bitumenspur nicht gegeben hätte“, sagt Bernuth. Eine Verbindung ins Landheim und zu einem bekannten Unternehmer aus der Region, dessen Sohn zu dieser Zeit dort zur Schule ging. Im Kriminalroman spielt auch „das andere Kind“ eine Rolle. Christa von Bernuth greift ein Gerücht auf, das sich seit dem Tod von Ursula Herrmann hartnäckig hält, nämlich dass das Mädchen verwechselt wurde.

Die Schriftstellerin Christa von Bernuth im Gespräch mit Thomas Wunder, dem stellvertretenden Redaktionsleiter des Landsberger Tagblatts. Foto: Christian Rudnik

Nach wie vor lässt das Geschehen, das nun 44 Jahre zurückliegt, viele Menschen nicht zur Ruhe kommen. Nach der Veröffentlichung des Romans wurde viel über den Fall berichtet, es gab zwei Fernseh-Dokumentationen, aktuell ist ein Podcast geplant und die Autorin erhielt einige Briefe ohne Absender. Darin würden zwar Klarnamen genannt, was Bernuth im Buch vermieden hat, die Informationen würden aber nichts bringen, weil sie anonym sind. Das alles helfe aber ohnehin nicht mehr. Der Fall wurde von der Staatsanwaltschaft zu den Akten gelegt, die Ermittlungen eingestellt.

Wald-Bilder von Gabriele Lockstaedt geben den passenden Rahmen

Bei der Langen Kunstnacht verschmolzen in der Kanzlei Feller Mielke auch Malerei und Literatur. Wald-Bilder von Gabriele Lockstaedt gaben den Rahmen für die Lesung. Ihr Werk „As Time goes by“ schien das betreffende Waldstück zur Tatzeit wiederzugeben. Bereits zum zweiten Mal war die Kanzlei Feller Mielke Rechtsanwälte bei der Langen Kunstnacht mit dabei. Sie ist zudem einer der Sponsoren des Ellinor-Holland-Kunstpreises, der im Rahmen der Langen Kunstnacht verliehen wurde.