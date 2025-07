Ingo Lehmann wird 75: Der frühere Oberbürgermeister galt als Macher

Der frühere Landsberger Oberbürgermeister Ingo Lehmann feiert am heutigen Donnerstag, 31. Juli, seinen 75. Geburtstag. In der Kommunalpolitik galt er als Macher, dessen Ideen und Projekte aber auch auf Widerstand stießen, wie die Ansiedlung eines Großsägewerks im Frauenwald oder der Umbau des Hauptplatzes. Dennoch, mit seinen vielfältigen Initiativen hat er Landsberg, als Stadtrat und insbesondere als Oberbürgermeister, geprägt und viele wegweisende Entscheidungen getroffen. Als Beispiele dienen die Umwandlung ehemaliger Kasernen in Wohn- und Industriegebiete, der Bau des Fachmarktzentrums, die Gründung der Stadtwerke als Kommunalunternehmen oder eben die Neugestaltung des Hauptplatzes. Sie sind mit dem Namen Lehmanns verbunden, ebenso wie die Derivat-Affäre gegen Ende seiner Amtszeit.

Die Kommunalpolitik hat Ingo Lehmann schon immer beschäftigt. Früh setzte sich der SPD-Politiker für die Belange seiner Heimatstadt ein. Nach dem Abitur im Jahr 1969 studierte Lehmann Jura und war danach als Staatsanwalt und Richter tätig, unter anderem als Familienrichter am Amtsgericht Landsberg. 1978 wurde Lehmann erstmals in den Stadtrat gewählt. Bereits in den Jahren 1982 und 1988 kandidierte er erfolglos für das Amt des Oberbürgermeisters, im Jahr 2000 trat er erneut an. Diesmal konnte er sich in der Stichwahl gegen den Amtsinhaber Franz Xaver Rößle mit 54,98 Prozent durchsetzen. Im Jahr 2006 wurde Lehmann mit 59,2 Prozent im ersten Wahlgang wiedergewählt.

Gegen Ende seiner zweiten Amtszeit machte Lehmann die Derivat-Affäre bekannt

Gegen Ende seiner zweiten Amtszeit hatte Ingo Lehmann seine wohl schwerste Zeit als Oberbürgermeister zu überstehen. Ende Dezember 2011 hatte er die Öffentlichkeit darüber informiert, dass die Stadt mit Derivatgeschäften einen Millionenverlust gemacht hatte. Anfang Februar 2012 schaltete sich die Staatsanwaltschaft Augsburg ein und begann mit Ermittlungen. Ende April 2012 endete Ingo Lehmanns Zeit als Oberbürgermeister in Landsberg. Im ersten Wahlgang erhielt er nur 24,95 Prozent der Stimmen und erreichte damit nicht die Stichwahl.

Die Derivataffäre beschäftigt die Landsberger Politik und die Gerichte bis heute. Die Landesanwaltschaft Bayern hatte in Zusammenhang mit den Zinswetten auch ein Disziplinarverfahren gegen Ingo Lehmann eingeleitet, das im März 2022 jedoch eingestellt wurde. Im Zuge der Derivatprozesse hatte es auch eine juristische Auseinandersetzung zwischen der Stadt und Lehmann gegeben. Im Dezember 2019 hatte das Verwaltungsgericht München entschieden, dass die Stadt die Anwaltskosten, die Lehmann in zwei Prozessen der Stadt gegen die Bank Hauck & Aufhäuser entstanden sind, bezahlen muss. Die Stadt und Lehmann einigten sich auf einen Vergleich.

Icon vergrößern Ingo Lehmann packte gerne an, wie im Jahr 2003 beim Boxenstopp beim Landsberger Autosalon. Foto: Thurid Schmidt (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ingo Lehmann packte gerne an, wie im Jahr 2003 beim Boxenstopp beim Landsberger Autosalon. Foto: Thurid Schmidt (Archivbild)

Zum 75. Geburtstag gratuliert auch Bayerns Innenminister Joachim Hermann. „Von 1978 bis 1996 als Mitglied des Stadtrats Landsberg am Lech und von 2000 bis 2012 in der Position des Oberbürgermeisters haben Sie viele wichtige und weit in die Zukunft reichende Vorhaben zur Entscheidungsreife gebracht und für deren Umsetzung gesorgt“, so Herrmann. Durch Investitionen in den Wohnungsbau, in Schule und Bildung, durch Beschlüsse für Industrie- und Gewerbegebiete oder durch seine Aufmerksamkeit für die sozialen Erfordernisse habe Lehmann dazu beigetragen, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt und eine stetig wachsende Lebensqualität für die Landsberger Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten.

Für den Umbau des Hauptplatzes wurde die Stadt ausgezeichnet

„Die zur Erneuerung der technischen Infrastruktur dringend erforderliche Umgestaltung des Landsberger Hauptplatzes haben Sie als Chance genutzt, die einst unter dem Gesichtspunkt autogerechte Stadt konzipierte Fläche wieder zu einem das Stadtbild prägenden Zentrum mit deutlicher Verkehrsentlastung und Aufwertung der Aufenthaltsqualität zu machen“, schreibt der bayerische Innenminister. Der Umbau des Hauptplatzes lag Ingo Lehmann tatsächlich sehr am Herzen. Doch auch dies gelang nur gegen Widerstände. Den Umbau des sensiblen Stadtbereichs leitete Lehmann in die Wege, eröffnen durfte den Hauptplatz sein Nachfolger, Mathias Neuner. Allerdings, als die Stadt im Oktober 2014 in Ansbach als Landessieger des Wettbewerbs „Modellhafte Stadt- und Ortssanierung“ geehrt wurde, war Lehmann dabei. Bei einem Empfang zu seinem Abschied sagte er, ihm habe sich immer die Frage gestellt: „Wie entwickeln wir die Stadt weiter, ohne unsere Identität zu verlieren?“

Aktuell ist Ingo Lehmann n Landsberg immer noch sehr aktiv. Er ist seit 50 Jahren Mitglied im Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt und gehört fast genauso lange auch zum Vorstand. Zudem ist er Sprecher der Arbeitsgruppe 60plus der Landsberger SPD und im Förderverein der städtischen Musikschule aktiv. Im Januar 2022 meldete sich Lehmann, auch unter dem Eindruck der Corona-Spaziergänge in Landsberg mit über 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, gemeinsam mit seinem Vorgänger Franz Xaver Rößle mit einem „Landsberger Aufruf“ zu Wort. Das Motto lautete „Solidarisch handeln für uns alle“ und beinhaltete die Bitte, sich möglichst gegen Corona impfen zu lassen.

Icon vergrößern Während der Corona-Pandemie meldete sich der frühere Landsberger Oberbürgermeister Ingo Lehmann zu Wort. Foto: Christian Rudnik (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Während der Corona-Pandemie meldete sich der frühere Landsberger Oberbürgermeister Ingo Lehmann zu Wort. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)