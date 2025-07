Der Gasthof am Schloss in Windach macht am Freitag wieder auf

Der Gasthof am Schloss in Windach wird jetzt wirklich eröffnet - am heutigen Freitag ist es so weit. Vier Jahre war der Gasthof im Herzen des Dorfes geschlossen. Nun wollen die Gemeindewerke Windach als Eigentümer und Simon Wankerl als Pächter ein neues Kapitel in der jahrhundertelangen Geschichte des Gasthofs aufschlagen. Ein paar Tage vor der Eröffnung haben wir das Wirtshaus besucht - da waren noch die Installateure beschäftigt, um die letzten Handgriffe vorzunehmen, damit nun alles laufen kann.

Wann sperrt der Gasthof am Schloss wieder auf? Auf diese Frage hatte es in den vergangenen Jahren viele Antworten gegeben: Im November 2022 hieß es Ende 2023. Im Herbst 2023 war dann von Mitte 2024 die Rede. Doch auch das klappte nicht. Nach einem Einwand aus der Nachbarschaft musste eine neue Baugenehmigung beantragt werden, sodass als nächster Eröffnungstermin Herbst 2024 genannt wurde. Nun aber ist es so weit: Nach einem internen Testlauf am Donnerstag wird es am Freitag ab 17 Uhr erstmals wieder etwas zu trinken und zu essen geben. In zwei oder drei Wochen plant Pächter Simon Wankerl dann auch eine offizielle Eröffnung. Bis dahin sollen auch der Saal und die elf Gästezimmer startklar sein.

In seiner Küche treffen sich Tradition und Moderne, sagt Simon Wankerl

Was die Besucher erwartet? Simon Wankerl verweist auf den Landgasthof Böck in Unterbrunn, den er seit 2019 führt: Die Küche ist bayerisch-bodenständig, aber auch modern - von Wirtshaus-Klassikern wie Schweinsbraten an Samstagen und Sonntagen über fleischlose und vegane Speisen bis hin zu Sushi und Asiatischer Woche, „Tradition trifft Moderne“, so formuliert es der neue Wirt. Das Bier werden künftig das Hofbräuhaus in München und die König Ludwig Brauerei aus Kaltenberg liefern. Wie bei den Getränken lege er auch bei den Produkten, die er in der Küche verarbeitet, Wert auf Frische und regionale Herkunft, sagt Wankerl. „Ein ehrliches Gericht für einen fairen Preis“, verspricht er seinen Gästen. Die gestiegenen Preise in der Gastronomie sind inzwischen bei vielen Menschen ein wichtiges Thema. Der neue Wirt verweist dabei auch auf die gestiegenen Kosten. Die Personalkosten machten inzwischen 45 Prozent des Umsatzes, der Wareneinsatz 25 Prozent aus - dazu kommen Pacht und Energie.

Knapp drei Millionen Euro haben die Gemeindewerke Windach in den Gasthof am Schloss gesteckt, unter anderem in die Haustechnik. Das Foto zeigt Gemeindewerke-Vorstand Florian Zarbo im Technikraum im ersten Stock.

Eine augenfällige Veränderung ist schon außen zu sehen. An der Fassade steht nicht nur „Gasthof am Schloss“, sondern auch - in deutlich größerer Schrift - „Restaurant Wankerl“ - wie beim Böck in Unterbrunn. Er wolle seinen Namen als Marke unterstreichen, sagt der neue Wirt und merkt dabei an, dass in dem Windacher Gasthaus in früheren Jahren die Eigentümer ähnlich schnell wie die Pächter beim Böck wechselten.

Geöffnet ist der Gasthof am Schloss von Mittwoch bis Sonntag

Geöffnet wird der Gasthof von Mittwoch bis Sonntag sein, und zwar ab 17 Uhr, sonntags ganztags, ebenso möglicherweise am Samstag, das werde sich noch zeigen. Für Gruppen (zum Beispiel für Essen nach Beerdigungen) werde man auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten öffnen, warme Küche werde bis 21.30 Uhr geboten sein.

Frisch und freundlich präsentiert sich die Gaststube im Gasthof am Schloss in Windach unter den denkmalgeschützten dunklen Deckenbalken und mit dem Kachelofen in der Mitte.

Das Innere des denkmalgeschützten Gasthofs präsentiert sich im neuen Ambiente: Dielenböden, Tische und Stühle aus hellem Holz, die Wände sind weiß und graugrün gestrichen, alles eher schlicht, Stube und Nebenzimmer beziehungsweise Frühstücksraum sind nur sparsam dekoriert. In diesem Stil sind auch die elf Gästezimmer im Ober- und Dachgeschoss eingerichtet. Sieben davon sind barrierefrei, eines auch rollstuhlgerecht. Daneben gibt es einen Saal und einen Biergarten mit Blick auf den Von-Pfetten-Füll-Platz und das Schloss.

Elf neu eingerichtete Gästezimmer befinden sich im Ober- und Dachgeschoss des Gasthofs am Schloss in Windach.

Knapp drei Millionen Euro haben die Gemeindewerke Windach in die Sanierung gesteckt, berichtet deren Vorstand Florian Zarbo. Die teuersten Positionen waren dabei die Küche und die Haustechnik mit jeweils einer hohen sechsstelligen Kostensumme. Technisch ist man hier auf dem neuesten Stand, wie der Blick in den großen Technikraum im Obergeschoss und in die Küche zeigt. Simon Wankerl zeigt dabei nicht nur auf Herd und Kombidämpfer, sondern auch auf den Küchenmonitor, über den Küchen- und Servicepersonal kommunizieren.

Ein Kostentreiber waren auch die Auflagen des Denkmalschutzes, merkt Zarbo weiter an. Am historischen Dachstuhl habe nichts verändert werden dürfen. Um Dachfenster einbauen zu können, verpflichteten sich die Gemeindewerke die zwischenzeitlichen Dachpfannen durch eine Biberschwanzeindeckung zu ersetzen.