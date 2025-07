Jetzt hat der Iglinger Kindergarten auch den kirchlichen Segen

Der Erweiterungsbau und rundum den aktuellen Vorschriften angepasste Räume der Kindertagesstätte Igling waren im September bereits bezogen und mit fröhlichem Leben erfüllt worden. Seit Pfingsten sind die neu konzipierten und mit Spielgerät bestückten Außenanlagen fertig. Es wurde also Zeit für die offizielle Übergabe und Inbetriebnahme, was die Gemeinde Igling als Träger und die gesamte Kinderbetreuungsfamilie mit Ansprachen, Kindervorführungen, feierlicher Einweihung und anschließendem buntem Fest feierten.

36 Firmen waren am Bau in Igling beteiligt

Bürgermeister Günter Först blickte in seiner Ansprache zurück auf die nicht ganz einfache und länger als üblich sich hinziehende Bauzeit. Erste Überlegungen habe es bereits 2017 gegeben, als Raummangel mit Containern gelöst werden musste. Für die Fundamente war die Hauptwasserleitung zu verlegen, was eine erste Verzögerung bedeutete. Die erste Baufirma ging insolvent und es habe gedauert, bis ein Nachfolger gefunden werden konnte. Insgesamt seien 36 Firmen am Bau beteiligt gewesen, sagte Först. Selbst beim Architekturbüro habe ein Wechsel stattgefunden. Wegen Personalmangel habe das ursprünglich beauftragte Büro roter punkt (Ravensburg/Leutkirch) den Auftrag vor zwei Jahren an Martin Oppelt (Augsburg) abgegeben.

Der Erweiterungsbau des Iglinger Kindergartens. Foto: Christian Rudnik

Die ursprünglich errechneten Baukosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro „haben bei weitem nicht ausgereicht“, so der Bürgermeister. Es seien rund 3,3 Millionen Euro geworden, „nach Abzug von 1,85 Millionen Euro Förderung verbleiben 1,45 Millionen Euro bei der Gemeinde“. Dazu kommen noch nicht abgeschlossene Renovierungen am Altbau. Das Wohl des Kindes stehe im Vordergrund, die Gemeinde schaffe die Voraussetzungen dafür. Die erweiterte und modernisierte Kita Igling sei ein starkes gemeinsames Bekenntnis zu guter Kinderbetreuung, lobte stellvertretende Landrätin Margit Horner-Spindler. Dank gelte deshalb an den Bürgermeister für seine Weitsicht.

Letztere gilt auch für das vom Landkreis spendierte Apfelbäumchen, das ja erst im Lauf der Jahre Früchte tragen wird. Das Zweitgeschenk „Landkreismalbuch“ löste zwar Freude aus, Först übte jedoch auch ein wenig Kritik, „weil Igling keinen Eingang in das Malbuch gefunden hat“. Lärm und ganz viel aufgebrachte Geduld haben sich gelohnt, sagte die Vertreterin des Elternbeirats. „Unsere Kinder verdienen das Beste“, großer Dank gehe deshalb an Gemeinde und alle am Bau Beteiligten. KiTa-Leiterin Silke Riedelbauch und ihr Team blätterten als „Riedelbauch-Band“ mittels Rap durch die „Akte KiTa Igling“. Dabei wurden nicht nur Verzögerungen aufgedeckt. Die Band berichtete auch von im Aufzug stecken gebliebenen Handwerkern, von klemmenden Rollläden, einer nicht ganz einfach zu öffnenden Eingangstür und dem Umzug ganz ohne Fahrzeug, weil keine Zufahrt möglich war. „Wir haben es geschafft!“ Dann durfte Ortspfarrer Jean Kapena Außenanlagen und Räume segnen, Interessierte konnten besichtigen und anschließend gemeinsam feiern.

Ab September werden in Igling über 150 Kinder betreut

In der Kindertagesstätte Igling werden ab dem im September beginnenden Kindergartenjahr 2025/2026 mehr wie 150 Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung in drei Krippen- und fünf Kindergartengruppen betreut. Mit dem Erweiterungsbau wurde zwar nur ein zusätzlicher Gruppenraum geschaffen. Den größten Nutzen sieht das Team um Leiterin Silke Riedelbauch in der Turnhalle. Bisher war die Kita auf die Sporthalle der Grundschule angewiesen, die von dieser vormittags belegt war. Weiterer Vorzug wird in dem langen Verbindungsgang zwischen Bestands- und Neubau gesehen. Für das Personal bedeutet dieser zwar lange Wege, für die Kinder jedoch zusätzliche, gemeinsame Spielfläche und eine Indoor-Bobbycar Rennbahn – als Regenalternative zur Außenrennbahn. Weiterer Vorteil ist ein zur Verfügung stehender Extraraum für die einmal pro Woche zusammen gefasste Vorschulgruppe mit Kindern aus allen Gruppen.