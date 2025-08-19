Der Kreis Landsberg arbeitet an einem Hitzeplan und sucht kühle Orte

In den vergangenen Jahren waren extreme Hitzewellen in Deutschland häufiger, länger und intensiver. Der Landkreis Landsberg plant aus diesen Gründen, einen Hitzeaktionsplan für den Landkreis aufzustellen: Gemeinsam mit verschiedenen Vereinen und Einrichtungen wurden bereits in einem ersten Workshop zahlreiche Maßnahmen gesammelt. Es soll ein umfangreicher Maßnahmenkatalog erarbeitet und eine begleitende Strategie erstellt werden, die bei einer schnellen und effektiven Umsetzung unterstützen soll, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Ein weiterer Workshop ist in Planung.

Besonders betroffen von den steigenden Temperaturen sind ältere Menschen, chronische Kranke, kleine Kinder und Schwangere sowie Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität, heißt es in der Mitteilung weiter. Auch andere Faktoren spielen eine Rolle: etwa der fehlende Zugang zu kühlen Räumen, gesundheitlicher Versorgung oder ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Kommunen, Pflegeeinrichtungen, soziale Träger und jeder Einzelne könne beitragen, gefährdete Personen zu schützen. Ein wirksamer Hitzeaktionsplan mit klaren Maßnahmen und angepassten Verhaltensweisen helfe, präventiv zu handeln und Risiken für die Allgemeinheit zu minimieren.

Eine neue Index-UV-Tafel gibt es im Freibad in Prittriching. Auf dem Foto von links: Stefan Schackmann (AOK), Franziska Klügl (Gesundheitsregion Plus), Andrea Hofhansl (AOK) und Bürgermeister Alexander Ditsch. Foto: Landratsamt

Vergangenes Jahr wurde die Klimarallye „Healthy CliMATE“ für die Stadt Landsberg entworfen. Hier kann man an zehn Stationen spielerisch alles Wichtige zum Klima und zur Gesundheit lernen und nebenbei auch noch die Stadt erkunden. Dafür muss nur die Smartphone-App „Healthy CliMATE“ heruntergeladen und am Rossmarkt gestartet werden. Die App leitet die Nutzerinnen und Nutzer dann von Station zu Station.

Das Landratsamt weist zudem auf neue UV-Index-Tafel am Eingang des Freibads in Prittriching hin. Die zeigt nicht nur, warum Sonnenschutz wichtig ist, sie bietet auch Hilfestellung. Über einen QR-Code können Badegäste mit ihrem Smartphone die aktuelle UV-Strahlung abrufen. Die Daten werden regelmäßig aktualisiert und geben Orientierung, wie intensiv die Sonnenstrahlung ist und welcher Schutz gerade sinnvoll ist. „UV-Strahlung wird oft unterschätzt, obwohl sie Haut und Augen schädigen und langfristig Krebs verursachen kann“, erklärt Stefan Schackmann, Direktor der AOK im Landkreis. Entwickelt wurden die Tafeln von der Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention (ADP) gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe

Landkreis sucht kühle Orte im Rahmen eines Wettbewerbs

Der Landkreis sucht zudem noch bis zum 31. August kühle Orte: Einfach das Online-Formular, welches auf der Webseite der Fachstelle Klimaschutz zu finden ist ( www.klimaschutz-landkreis-landsberg.de), ausfüllen und beim Wettbewerb mitmachen. Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, Preise zu gewinnen.