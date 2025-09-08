Icon Menü
Der Kreuzmarkt 2025 belebt die Landsberger Altstadt

Landsberg

Der Kreuzmarkt belebt die Landsberger Altstadt

Zwei Tage lang bespielen Händler den Hauptplatz in Landsberg. Der Kreuzmarkt blickt auf eine lange Geschichte zurück.
Von Vanessa Polednia
|
    • |
    • |
    • |
    Der Kreuzmarkt auf dem Hauptplatz, vorne zu sehen: Caludias Taschenladen.
    Der Kreuzmarkt auf dem Hauptplatz, vorne zu sehen: Caludias Taschenladen. Foto: Thorsten Jordan

    Am Wochenende belebte der Kreuzmarkt wieder die Landsberger Altstadt. Händlerinnen und Händler boten ein buntes Sortiment von Kleidung und Schmuck über Haushaltswaren bis hin zu Süßigkeiten an. Für Kinder gab es am Samstag Kinderschminken, Tattoos und eine Glitzerbar, am Sonntag sorgte die „Hühnerbach Musi“ für Stimmung.

    Daniel Hamadej aus Denklingen bietet Touren mit dem Heißluftballon und war auch auf dem Kreuzmarkt vertreten.
    Daniel Hamadej aus Denklingen bietet Touren mit dem Heißluftballon und war auch auf dem Kreuzmarkt vertreten. Foto: Thorsten Jordan

    Der Kreuzmarkt hat in Landsberg eine lange Tradition. Früher war er nicht nur ein wichtiger Handelsplatz, sondern galt auch als Treffpunkt für Jung und Alt. Man sprach sogar von einer „Brautschau“. Auch heute noch zeigt der Markt, wie lebendig und verwurzelt diese Tradition in der Stadt ist.

    Der Kreuzmarkt auf dem Landsberger Hauptplatz am Samstagvormittag.
    Der Kreuzmarkt auf dem Landsberger Hauptplatz am Samstagvormittag. Foto: Thorsten Jordan
    Melli Blaha

    Ich meide die Landsberger Altstadt seit es das Wohnprojekt Papierbach gibt, es ist nicht mehr sehr schön dort.

