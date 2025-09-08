Der Kreuzmarkt belebt die Landsberger Altstadt

Am Wochenende belebte der Kreuzmarkt wieder die Landsberger Altstadt. Händlerinnen und Händler boten ein buntes Sortiment von Kleidung und Schmuck über Haushaltswaren bis hin zu Süßigkeiten an. Für Kinder gab es am Samstag Kinderschminken, Tattoos und eine Glitzerbar, am Sonntag sorgte die „Hühnerbach Musi“ für Stimmung.
Der Kreuzmarkt hat in Landsberg eine lange Tradition. Früher war er nicht nur ein wichtiger Handelsplatz, sondern galt auch als Treffpunkt für Jung und Alt. Man sprach sogar von einer „Brautschau“. Auch heute noch zeigt der Markt, wie lebendig und verwurzelt diese Tradition in der Stadt ist.
Ich meide die Landsberger Altstadt seit es das Wohnprojekt Papierbach gibt, es ist nicht mehr sehr schön dort.
