Der Kreuzmarkt belebt die Landsberger Altstadt

Am Wochenende belebte der Kreuzmarkt wieder die Landsberger Altstadt. Händlerinnen und Händler boten ein buntes Sortiment von Kleidung und Schmuck über Haushaltswaren bis hin zu Süßigkeiten an. Für Kinder gab es am Samstag Kinderschminken, Tattoos und eine Glitzerbar, am Sonntag sorgte die „Hühnerbach Musi“ für Stimmung.

Icon vergrößern Daniel Hamadej aus Denklingen bietet Touren mit dem Heißluftballon und war auch auf dem Kreuzmarkt vertreten. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Daniel Hamadej aus Denklingen bietet Touren mit dem Heißluftballon und war auch auf dem Kreuzmarkt vertreten. Foto: Thorsten Jordan

Der Kreuzmarkt hat in Landsberg eine lange Tradition. Früher war er nicht nur ein wichtiger Handelsplatz, sondern galt auch als Treffpunkt für Jung und Alt. Man sprach sogar von einer „Brautschau“. Auch heute noch zeigt der Markt, wie lebendig und verwurzelt diese Tradition in der Stadt ist.

Icon vergrößern Der Kreuzmarkt auf dem Landsberger Hauptplatz am Samstagvormittag. Foto: Thorsten Jordan Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Kreuzmarkt auf dem Landsberger Hauptplatz am Samstagvormittag. Foto: Thorsten Jordan