Kreis Landsberg hilft bei der Ausstattung von Krankenhäusern in Tansania

Seit vergangenem Jahr besteht offiziell eine Partnerschaft zwischen dem Landkreis Landsberg und dem Distrikt Newala im ostafrikanischen Staat Tansania. Das Augenmerk liegt dabei auch auf der Gesundheitsversorgung. Miriam Anton, Koordinatorin für Kommunale Entwicklungspolitik im Landratsamt, stellte in einer Sitzung des Kreisausschusses nun ein weiteres Projekt vor, durch das die medizinische Infrastruktur in Newala verbessert werden soll.

Der Kreis Landsberg möchte seinen Partnerlandkreis demnach unter anderem bei der Anschaffung von Krankenhausbetten, Rollstühlen und OP-Ausstattung unterstützen. Der Gesamtwert der benötigten Sachgüter beläuft sich auf 700.000 Euro. Der Großteil dieser Kosten wird gefördert.

Die Gesundheitsversorgung im Partnerlandkreis Newala wird in der Sitzungsvorlage aufgrund mangelhafter oder fehlender Infrastruktur als „große Herausforderung“ bezeichnet. Öffentliche Gesundheitszentren fehlten oder reichten nicht aus, was zu Versorgungslücken bei der Grundversorgung, der Geburtshilfe und Notfällen führe. Zudem sei die Verfügbarkeiten von Medikamenten unzureichend. Als weiteres Problem wird in der Sitzungsvorlage die unzuverlässige Wasser- und Energieversorgung genannt. Die Funktion von OP- und Behandlungsräumen und die allgemeine Hygiene seien dadurch beeinträchtigt.

Mehrere Gesundheitseinrichtungen in Tansania sollen profitieren

Zum Wohle der Menschen im Partnerlandkreis in Ostafrika strebt die Koordinationsstelle Kommunale Entwicklungspolitik im Landratsamt an, eine Verbesserung in der Gesundheitsversorgung zu erreichen und so unnötige Sterbefälle zu verhindern. Dazu hat der Leiter der Gesundheitsabteilung im Distrikt Newala eine Bedarfsliste für 22 unterschiedliche Gesundheitseinrichtungen erstellt. Auf dieser finden sich etwa Krankenhausbetten, Rollstühle, Sauerstoffgeräte sowie OP-Ausstattung. Insgesamt werden Sachgüter im Wert von rund 700.000 Euro benötigt, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Bei der Finanzierung setzt der Landkreis Landsberg auf das Förderinstrument „Sachgüter für kommunale Dienstleistungen“ des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Für die ersten 50.000 Euro der Fördersumme wäre für den Landkreis Landsberg damit ein Eigenanteil von 10 Prozent vorgesehen. Für den darüber hinaus gehenden Betrag liegt der Eigenanteil bei 5 Prozent. Für den Landkreis Landsberg ergibt sich daraus insgesamt ein Eigenanteil in Höhe von maximal 37.500 Euro. Die Mitglieder gaben mehrheitlich grünes Licht (9:3 Stimmen). Nun soll eine Projektvereinbarung abgeschlossen werden.