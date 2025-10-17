Der Kreis Landsberg vergibt ab 2026 einen Inklusionspreis

Mit einem Inklusionspreis möchte der Landkreis Landsberg gelungene Inklusion aufzeigen und würdigen. Die Auszeichnung wird erstmals im kommenden Jahr und danach jährlich vergeben.

Näher wurden die Pläne jüngst in einer Sitzung des Inklusionsbeirats erläutert. Wie es in der Sitzungsvorlage heißt, soll der Preis leuchtende Beispiele für Inklusion in den Mittelpunkt stellen und Engagement sichtbar machen, das den Landkreis offener und lebenswerter für alle macht. Die Auszeichnung kann sowohl an Einzelpersonen als auch an Gruppen vergeben werden. Der Inklusionspreis soll demnach motivieren, weitere Projekte in diesem Bereich zu entwickeln. Ein weiteres Ziel ist es, das Bewusstsein für Menschen mit Behinderung zu schärfen.

Über die Preisvergabe entscheidet eine Jury

Der Preis ist mit einer Zuwendung in Höhe von 5000 Euro verbunden und kann gesplittet werden. Bewerben können sich Vereine, Verbände, Initiativen, Selbsthilfegruppen, Kirchen, freie und öffentliche Träger, Interessenvertretungen, Beiräte, Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, die ihren Sitz im Landkreis haben und dort aktiv das Ziel verfolgen, Inklusion voranzubringen. Die Projekte können aus folgenden Bereichen kommen:

Barrierefreiheit und Mobilität,

Bildung und Erziehung,

Arbeit und Beschäftigung,

Leben und Wohnen sowie

Kultur, Freizeit und Sport.

Es können nur bereits laufende Maßnahmen eingereicht werden. Über die Preisvergabe entscheidet eine Jury. Bewerbungen sind bis einschließlich 15. Januar kommenden Jahres einzureichen. Dazu wird es laut Sitzungsvorlage einen Online-Bewerbungsbogen geben.

Die feierliche Vergabe des Inklusionspreises erfolgt dann am 27. März. Bei dieser Veranstaltung findet zudem die Preisverleihung im Rahmen des Malwettbewerbs „Inklusion in unserem Landkreis“ statt. Das Landratsamt Landsberg und die Kreishandwerkerschaft laden – wie berichtet – alle Schulen im Landkreis zur Teilnahme an dem Malwettbewerb ein.