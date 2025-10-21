Kulturförderpreis 2025: Der Landkreis Landsberg ehrt junge Talente

Der Landkreis Landsberg zeichnet auch in diesem Jahr herausragende junge Künstlerinnen und Künstler mit dem Kulturförderpreis aus. Laut einer Pressemeldung des Landratsamts gehen die Preise an Alva C. Winter (Tanz), Emma Meuser (Malerei, Zeichnung) und Elena Gröger (Violoncello). Den Sonderpreis erhält der Junge Chor der Stadtpfarrkirche Landsberg. Und das sind die Preisträger im Kurzporträt:

Alva C. Winter (20), in Landsberg geboren, überzeugte mit ihrer beeindruckenden künstlerischen Entwicklung im Bereich Tanz. Nach Stationen in Lyon, Kempten und Nürnberg begeistert sie erst kürzlich mit Eigenproduktionen wie dem Kindermusical „Draculina“, das sie im Stadttheater Landsberg als Autorin und Regisseurin realisierte.

Icon vergrößern Kulturförderpreisträger 2025 des Landkreises Landsberg: Alva C. Winter. Foto: Landratsamt Landsberg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kulturförderpreisträger 2025 des Landkreises Landsberg: Alva C. Winter. Foto: Landratsamt Landsberg

Emma Meuser (21) aus Schondorf zeigt in ihren Illustrationen und Zeichnungen eine große stilistische Bandbreite. Ihre Arbeiten verbinden klassische Zeichenkunst mit digitalen Medien und thematisieren unter anderem Social-Media-Kultur, das Studentenleben und romantisierte Perspektive auf Historismus und Märchen.

Icon vergrößern Kulturförderpreisträger 2025 des Landkreises Landsberg: Emma Meuser. Foto: Landratsamt Landsberg Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kulturförderpreisträger 2025 des Landkreises Landsberg: Emma Meuser. Foto: Landratsamt Landsberg

Elena Gröger (21) aus Eching ist eine vielfach ausgezeichnete Cellistin. Nach ihrem Bachelorabschluss mit Auszeichnung studiert sie derzeit an der Zürcher Hochschule der Künste. Internationale Auftritte, darunter in Italien, Frankreich und der Schweiz, sowie die Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern wie Alice Sara Ott, Rudolf Buchbinder und Sir Simon Rattle zeugen von ihrer musikalischen Exzellenz

Icon vergrößern Kulturförderpreisträger 2025 des Landkreises Landsberg: Elena Gröger. Foto: Armin Gröger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Kulturförderpreisträger 2025 des Landkreises Landsberg: Elena Gröger. Foto: Armin Gröger

Der Junge Chor der Stadtpfarrkirche Landsberg (15 bis 27 Jahre alt), gegründet von Marianne Lösch, erhält den Sonderpreis für seine herausragende künstlerische Leistung im Bereich Musik. Mit dem Gewinn des ersten Preises in zeitgenössischer Chormusik beim Deutschen Chorfest 2025 und dem BR-Sonderpreis „Bestes bayerisches Ensemble“ hat der Chor bereits weit über die Region hinaus Anerkennung gefunden. (AZ)

Die feierliche Preisverleihung findet am Freitag, 21. November, um 19.30 Uhr im Stadttheater Landsberg statt. Kartenanfragen bis 14. November an Kultur@LRA-LL.bayern.de.