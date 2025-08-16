Helmut Maier machte aus der „Küferschenke“ das Restaurant am Hexenturm

Der Landsberger Gastronom Helmut Maier ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Nur wenige Wochen zuvor war der Vater von drei erwachsenen Kindern Großvater geworden. „Sein erstes Enkelkind hat er noch kennenlernen dürfen“, sagt einer seiner engen Freunde, Bruno Tschöpe. Bis 2018 war Helmut Maier Wirt des Restaurants am Hexenturm, bevor Tochter Lisa in seine Fußstapfen trat..

Geplant hatte Helmut Maier seine Gastronomiekarriere nicht. Vielmehr half der gelernte Feinmechaniker aus Bad Grönenbach im Allgäu während seiner Bundeswehrzeit einem Freund aus, der die „Küferschenke“ betrieb. Diese Pilsbar befand sich exakt dort, wo bis heute das Restaurant am Hexenturm der Familie Maier zu finden ist. Erst war er dort als Kellner tätig, dann als Geschäftsführer und schließlich pachtete Helmut Maier zum 1. April 1977 die Eckkneipe im denkmalgeschützten „Fronvestturm“, in Landsberg besser bekannt als Hexenturm. 1985 kaufte Helmut Maier schließlich das Gebäude an der Vorderen Mühlgasse 190 und verwandelte es 1989 zum „Café und Weinstube“.

Von der Pilsbar zum Restaurant mit schwäbischer Küche

Gemeinsam mit seiner Frau Silvia führte er mehr als 30 Jahre das Restaurant, das ursprünglich „nur“ als Weinstube betrieben werden sollte. „Ich bin zu alt, um Pils auszuschenken“, soll Helmut Maier damals als Grund genannt haben, warum aus der Pilsbar eine Weinstube wurde. Nach und nach entwickelte sich diese Weinstube immer mehr zum Restaurant mit gehobener schwäbischer Küche und ist es bis heute geblieben.

„Er hat die Landsberger Gastronomie ein ganzes Stück weit geprägt“, würdigt der Weinhändler Uli Stegmeir das Lebenswerk von Helmut Maier. Als Autodidakt habe er sich das Kochen angeeignet, immer auf der Suche nach neuen „Lehrmeistern“. Helmut Maier sei mit der Eröffnung des Restaurants am Hexenturm wichtig gewesen, das gastronomische Angebot in Landsberg um eine gehobene schwäbische Küche in vornehmem Ambiente zu ergänzen.

Helmut Maier liebte Skifahren, Golfspielen und Zeitung lesen

In seiner Freizeit liebte Helmut Maier das Skifahren und das Golfspielen. „In beidem war Helmut wirklich gut“, erinnert sich sein Freund Bruno Tschöpe. „Und es war ein Ritual, am Morgen das Landsberger Tagblatt zu lesen“, so Tschöpe. Helmut Maier hinterlässt seine Ehefrau und drei erwachsene Kinder.