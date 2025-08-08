Der Landsberger Kleingartenverein hat eine neue Vereinsvorsitzende

Bei der Stadtgruppe Landsberg der Kleingärtner gibt es einen Führungswechsel. Die Mitglieder haben in einer Versammlung Kristina Wrede zur neuen Vorsitzenden gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Gustav Adam an, der das Amt aus Altersgründen niedergelegt hatte. Nach Informationen unserer Redaktion hatte es innerhalb des Vorstands und des Vereins zuletzt allerdings Differenzen gegeben. Diese drehten sich unter anderem um die Nutzung von PV-Anlagen in den Kleingartenanlagen.

In einem Anhang der Gartenordnung ist etwa festgesetzt, dass entsprechende Module auf eine Größe von einem Quadratmeter sowie auf eine Leistung von 100 Watt bei maximal 24 Volt beschränkt sind. Sie müssen innerhalb von rund zehn Minuten abgebaut werden können, außerdem braucht es für die Installation eine Genehmigung. Weil er seine größere und leistungsstärkere Anlage nicht abbauen wollte, wurde einem langjährigen Pächter fristlos gekündigt.

Die neue Vorsitzende schließt Änderungen in der Gartenordnung nicht aus

Üblicherweise reiche eine einen Quadratmeter große PV-Anlage in einer Kleingartenparzelle aus, sagte Kristina Wrede. „Wir orientieren uns am Bundeskleingartengesetz, an den Vorgaben des Landesverbands Bayerischer Kleingärtner und haben eine rechtskräftige Gartenordnung, an die wir uns halten.“ Sollten sich die Rahmenbedingungen zukünftig ändern, könnte es auch Anpassungen in der Gartenordnung geben, sagt die neue Vorsitzende: „Wir wandeln uns mit der Zeit.“ Grundsätzlich unterstütze die Stadtgruppe Landsberg der Kleingärtner erneuerbare Energien.

Die Stadtgruppe Landsberg der Kleingärtner hat einen neuen Vorstand: (von links) Axel Timper, Manuel Arvaneh, Sylke Gärtner, Gaby Eberl, Salvatore Schillaci, Robert Nowotny, Kristina Wrede und Bernhard Salcher. Foto: Stadtgruppe Landsberg der Kleingärtner

Laut Kristina Wrede sind zur Versammlung mit Neuwahlen 150 Mitglieder erschienen (insgesamt hat der Verein laut Internetseite rund 400 Mitglieder). Mit 103 Stimmen wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. Die zweite Vorsitzende Sylke Gärtner ist ebenfalls neu im Amt und auch sonst gab es im Vorstandsgremium einige Veränderungen. Sie habe Respekt vor dem Amt, „weil ich weiß, was es für eine Verantwortung ist. Ich traue es mir aber zu.“ Schon zuvor sei sie einige Jahre im Vorstand dabei gewesen und kenne die Abläufe, Themen und Strukturen.

Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern ist Kristina Wrede dankbar

„Den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern bin ich sehr dankbar für die geleistete Arbeit“, sagt Kristina Wrede, die nun Ruhe und Ordnung in den Verein bringen möchte. „Mir ist im Menschlichen ein achtsames Miteinander wichtig. Wir sind alle im gleichen Verein, weil wir das Gärtnern mögen.“ Hauptberuflich ist Kristina Wrede als Vertriebssachbearbeiterin tätig und im Nebenberuf Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Auf der Internetseite der Stadtgruppe Landsberg der Kleingärtner sind bereits die neuen Mitglieder des Vorstands sowie Aufgabenträger im Verein aufgelistet. Demnach hat auch der langjährige Pächter, dem infolge des PV-Anlagen-Streits gekündigt worden war, wieder eine Aufgabe innerhalb des Vereins.