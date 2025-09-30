Neue Heimat: Der Landsberger Ruethenfestverein legt los

Die Bodenplatte ist schon betoniert. Rund 1800 Quadratmeter beträgt die Grundfläche. Ab jetzt geht es in die Höhe und bis Ende des Jahres soll der Rohbau stehen. Auf der Baustelle im Landsberger Osten kann man schon jetzt einen Eindruck davon gewinnen, wie groß das neue Gebäude des Ruethenfestvereins einmal werden wird. Schließlich soll es unter anderem Platz für Festwagen, Requisiten, Kostüme und Geschäftsstelle bieten. Unsere Redaktion hat sich mit dem Vereinsvorsitzenden Tobias Wohlfahrt über das Projekt, dessen Finanzierung und den Zeitplan unterhalten.

In seiner Bilanz zum Ruethenfest 2023 hatte Tobias Wohlfahrt gegenüber unserer Redaktion klargemacht, dass es aus seiner Sicht ohne das neue Gebäude 2027 kein Kinderfest geben werde. Denn wie bereits mehrfach berichtet, plant der Verein schon lange den Bau eines eigenen Gebäudes, in dem neben den Stallungen (während des Fests) auch Platz für Festwagen, Requisiten, Kostüme und Geschäftsstelle ist. Westlich des Fachmarktzentrums hat der Verein ein etwa 1,2 Hektar großes Grundstück der Heilig-Geist-Spitalstiftung in Erbpacht erhalten. Das Baurecht ist längst erteilt. Doch zuletzt wartete man noch auf das letzte Puzzleteil für die Finanzierung des rund 2,7 Millionen Euro teuren Projekts.

Die Finanzierung baut auf drei Säulen

Der jährliche Pachtzins von rund 14.000 Euro, von dem die Stadt 4250 Euro tragen wird, ist für den Verein finanziell machbar, sagt Tobias Wohlfahrt. Um die Baukosten stemmen zu können, baue man auf drei Säulen: Eigenmittel, Zuschüsse und Kredite. Der Verkauf des derzeitigen Vereinsgebäudes an der Saarburgstraße an die Stadt soll rund 1,4 Millionen Euro einbringen. Die Stadt benötigt das Gebäude für die Mittagsbetreuung und die Mensa der Grundschule in der Katharinenvorstadt. Zudem hat der Verein aktuell knapp 400.000 Euro angespart. „Wobei wir natürlich nicht alles für den Neubau verwenden können“, sagt der Vorsitzende. Finanzielle Unterstützung hatte sich der Verein vom Freistaat Bayern erhofft. Doch von Finanzminister Albert Füracker (CSU) erhielt Wohlfahrt eine Absage. Eine Zusage gab es dagegen vor Kurzem von der Lokalen Aktionsgruppe Heimat Lechrain, die über das EU-Förderprogramm Leader 250.000 Euro zuschießt. Die restlichen Baukosten wird der Verein über Kredite finanzieren, wie der Vorsitzende sagt.

Der Neubau im Landsberger Osten misst an der längsten Seite 75 Meter und wird größtenteils aus Holz aus städtischen Wäldern errichtet. Das Holz ist schon geschlagen und wird nun passend zugeschnitten, wie Tobias Wohlfahrt unserer Redaktion sagt. Lediglich der Bereich für Geschäftsstelle und Kostümfundus werde aus Gründen reduzierter Luftfeuchtigkeit gemauert. Überrascht waren Wohlfahrt und seine Mitstreiter vom Zustand des Untergrunds, der sich, wie erwartet, als nicht tragfähig erwiesen habe. Ein Bodengutachten habe gezeigt, dass jedoch deutlich mehr ausgetauscht werden muss, als gedacht. Rund 300 Lastwagenladungen Lehm und Sand seien abtransportiert worden.

Der Umzug ins neue Vereinsgebäude ist im Frühsommer 2026 geplant

Der weitere Zeitplan sieht vor, dass der Rohbau noch in diesem Jahr abgeschlossen werden kann. Im Frühjahr sei vorgesehen, mit dem Innenausbau zu beginnen. „Wenn alles glattgeht, können wir im Frühsommer 2026 umziehen“, meint Tobias Wohlfahrt. Derzeit stehen die Festwagen und die Requisiten in einem wegen seiner leicht gekrümmten Form „Banane“ genannten alten Gebäude im Gewerbegebiet Frauenwald. Die Pläne der Stadt sehen vor, dass es abgerissen werden soll, damit sich dort Gewerbe ansiedeln kann. Der Fundus und die Kostüme lagern in einem Gebäude des Ruethenfestvereins in der Saarburgstraße.

Icon vergrößern Tobias Wohlfahrt ist Vorsitzender des Landsberger Ruethenfestvereins. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Tobias Wohlfahrt ist Vorsitzender des Landsberger Ruethenfestvereins. Foto: Thorsten Jordan (Archivbild)

Während des Festwochenendes wurden die teilnehmenden Pferde bisher in Hallen des städtischen Bauhofs und der Justizvollzugsanstalt untergebracht. Schon lange gibt es bei der Stadt Pläne, den Bauhof umzustrukturieren, zuletzt sogar, ihn komplett an einem anderen Standort zu errichten. Dann wäre kein Platz mehr für die Pferde. Mit dem Neubau am Penzinger Feld hat der Verein nun die Möglichkeit, die Pferde in der Halle unterzubringen, in der zwischen den Festen die Festwagen und Requisiten stehen.

Auf dem Dach des neuen Vereinsgebäudes soll eine Fotovoltaikanlage errichtet werden. Nachdem eine Kooperation mit den Stadtwerken nicht zustande gekommen war, hat der Verein mittlerweile einen anderen Partner gefunden: die Lena Service GmbH. Wie Tobias Wohlfahrt sagt, wird die Lena Service eine eigene Anlage installieren sowie eine kleinere mit Batteriespeicher für den Ruethenfestverein, der die Dachfläche zudem verpachtet.