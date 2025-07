Der neue Radweg durchs Paartal ist jetzt offiziell eröffnet

In einem Korso kamen die Einweihungsteilnehmer auf dem ersten Abschnitt von der Bahnhofstraße in Geltendorf zur offiziellen Einweihung unter einer Linde an der Riedgasse angefahren. Das Bild zeigt (vorne von links) Bürgermeister Robert Sedlmayr, dahinter Erich Widmann, der sich viele Jahre für den Bau des Radwegs eingesetzt hatte, und Rainer Mahl vom Landratsamt Landsberg.

Foto: Alwin Reiter