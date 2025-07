Pflege und Selbsthilfe: Es gibt viele Arten der Unterstützung

Die Landsberger Innenstadt zeigte sich an diesem Vormittag von ihrer belebten Seite. Es ist zwar keine Wahl in Sicht, dennoch waren zahlreiche Informationsstände in der Ludwigstraße (Fußgängerzone) aufgebaut. Manche Passantinnen und Passanten steuerten gezielt auf diese zu. Denn dort gab es Antworten auf Fragen rund um die Themen Pflege, Betreuung, Inklusion und Selbsthilfe, mit denen sich die meisten Menschen einmal konfrontiert sehen.

Ansprechpartner informierten unter anderem zur Patientenverfügung, an die auch junge Menschen denken sollten, oder zur Vorsorgevollmacht. Sie sprachen die Leute gezielt an und zeigten sich mit der Resonanz zufrieden, die jedoch eher schwach wirkte. Die Kinder hatten weniger Berührungsängste: Sie belagerten den Stand von der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM), um sich ein hübsches „Tattoo“ aufkleben zu lassen und ein paar Luftballons mitzunehmen.

Fragen zur Patientenverfügung und zur Vorsorgevollmacht werden beantwortet

Von Elisabeth Kern aus Inning gab es wertvolle Hinweise zur Betreuung schwerstkranker, kleiner Patienten sowie von deren Eltern und Geschwistern. Helfende Hände, die sowohl zu Hause als auch in den Kliniken betreuen, seien immer gefragt, so Elisabeth Kern, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. Bei der Caritas, die unterschiedliche Fachbereiche zum Thema Gesundheit und Pflege vertritt, durften von Interessierten erst Lebenskärtchen als Mutmacher gezogen werden, um sich dann eingehend beraten zu lassen.

Icon Vergrößern Bei der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München konnten sich Kinder "Tattoos" aufkleben lassen. Foto: Hertha Grabmaier Icon Schließen Schließen Bei der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München konnten sich Kinder "Tattoos" aufkleben lassen. Foto: Hertha Grabmaier

Alexandra Wettemann, Kreisgeschäftsführerin des Sozialverbandes VdK, gab zusammen mit der Ortsvorsitzenden Michaela Geiger Auskünfte über rechtliche Fragen bei einem Leben mit Behinderung. Die Mitarbeiterinnen vom Betreuungsverein des BRK Starnberg und Landsberg, Amelie von Wissmann und Sabine Lang, standen ebenfalls für Auskünfte über eine rechtliche Vertretung im Betreuungsfall und Beratung zu Vorsorgevollmachten zur Verfügung.

Außerdem gab es für Interessierte Aufschluss am Stand „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)“. Die Lech-Mangfall-Klinik präsentierte sich an einem Meeting Point. An einigen Ständen konnten lediglich die Bonbons unter die Leute gebracht werden. Vielleicht strebten viele eher die Feierlichkeiten zum 600-jährigen Bestehen des Bayertors an, einige Hundert Meter weiter oberhalb.

Unterstützungsmöglichkeiten sollen bekannt gemacht werden

Eine Frau ging gezielt auf den Hospiz- und Palliativverein Landsberg zu, weil es in ihrer Familie einen Pflegefall gibt. Karin Schollenberger, mit 83 Jahren eine der ältesten Hospizbegleiterinnen, zeigte sich als versierte Ansprechpartnerin. „Als ich vor 15 Jahren in Rente ging, habe ich damit angefangen“, berichtet sie. Bei der Frage nach einer Patientenverfügung stellte sie verwundert fest, dass es einige gibt, die immer noch nichts von der Existenz des Hospiz- und Palliativvereins wissen. Auch dort werden ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, die vom Verein ausgebildet und auf ihr Tätigkeitsfeld vorbereitet werden.

Immer häufiger ist Karin Schollenberger entsetzt über Paare, bei denen sich einer oder eine aufopfert, ohne Hilfe in Anspruch zu nehmen. Um Unterstützungsmöglichkeiten zu finden, leisten derartige Veranstaltungen einen Beitrag.