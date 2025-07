Der TC Landsberg möchte eine eigene Tennishalle bauen

Das Bestehen der vom Fitnessunternehmen Hardy‘s betriebenen Tennishalle im Landsberger Industriegebiet ist zumindest vorerst gesichert. Längerfristig betrachtet scheint ein Abriss dennoch nach wie vor eine Option zu sein. Das wurde zuletzt in einer Sitzung des Bauausschusses deutlich. Inzwischen beschäftigt sich der TC Landsberg (TCL) mit dem Bau einer eigenen, permanent stehenden Traglufthalle zwischen dem bestehenden Vereinsgelände an der Jahnstraße und der A96. Die Mitglieder des Vereins haben sich bereits dafür ausgesprochen, dass entsprechende Planungen weiterverfolgt werden sollen.

Darüber informiert Jörg Malek, Vorsitzender des TCL, unsere Redaktion. Demnach hat unlängst eine außerordentliche Mitgliederversammlung stattgefunden. Dabei sprachen sich die 67 anwesenden Mitglieder einstimmig dafür aus, dass der Vorstand die Planungen zur Erweiterung der Anlage um eine ganzjährige nutzbare Traglufthalle mit drei Plätzen weiterverfolgen soll. Auch ein weiterer Platz im Freien und ein rund 200 Quadratmeter großer separater Sozialtrakt könnten entstehen. Die Vereinsführung wird nun bei der Stadt den Wunsch anmelden, dass das Vorhaben in das Bebauungsplanverfahren „Mehrgenerationenpark Altöttinger Weiher“ einfließt. Der bestehende Erbbauvertrag soll außerdem über das Jahr 2037 hinaus verlängert und in diesem die Fläche entsprechend erweitert werden, um dem Verein über die nächsten Jahrzehnte existenzielle Sicherheit zu geben.

Eine neue Tennishalle in Landsberg? Das Mitgliedervotum ist eindeutig

Der Vorstand des TC Landsberg (der Verein hat circa 380 Mitglieder) hat sich auch mit dem möglichen Bau einer festen Halle beschäftigt. Eine Traglufthalle, bei der eine aufgeblasene, elastische und luftdichte Hülle über die Plätze gespannt wird, wäre allerdings die deutlich günstigere Variante. Nach ersten Berechnungen schätzt der Vorsitzende Malek die Kosten für den Bau einer solchen Halle – inklusive der Plätze und der notwendigen technischen Ausstattung – auf insgesamt rund 900.000 Euro. Es wurden bereits unter anderem Gespräche mit der Stadt geführt. Vor knapp fünf Jahren wurde im Augsburger Stadtteil Lechhausen eine ähnliche Halle eröffnet.

Icon Vergrößern Im Augsburger Stadtteil Lechhausen wurde im Jahr 2020 eine Traglufthalle fertiggestellt. Foto: Ulrich Wagner (Archivfoto) Icon Schließen Schließen Im Augsburger Stadtteil Lechhausen wurde im Jahr 2020 eine Traglufthalle fertiggestellt. Foto: Ulrich Wagner (Archivfoto)

Angesichts der Vorarbeit ist Jörg Malek „froh und dankbar“ über das eindeutige Mitgliedervotum bei der außerordentlichen Versammlung. Dem Vorsitzenden ist es ein Anliegen, dass der Verein auch mit Blick auf die kommenden Generationen nachhaltig agiert und damit die Weichen für die Zukunft stellt. Bislang gibt es für das Vorhaben keinen konkreten Zeitplan. In erster Linie würden aktuell die baurechtlichen Voraussetzungen für die perspektivische Errichtung einer Halle geschaffen. „Es liegt noch viel Arbeit vor uns“, sagt Jörg Malek. Es sollen nun Gespräche mit den finanzierenden Kreditinstituten aufgenommen werden.

Ein Abriss der Tennishalle im Industriegebiet steht weiter im Raum

Die jüngsten Entwicklungen um die Tennishalle im Landsberger Industriegebiet, die Hardy‘s erst vor gut einem Jahr von Hansi Pentenrieder übernommen hatte, sorgen bei den Vereinen in der Region für Verunsicherung. Das Unternehmen Hardy‘s mit Sitz in Greifenberg strebte zunächst den Bau eines Komplexes an der Siemensstraße an – unter anderem mit einem Fitnessstudio, einem großzügigen Wellnessbereich, einem Café und einem Hotel. Die 1978 errichtete Tennishalle hätte dafür weichen müssen.

Inzwischen hat das Familienunternehmen etwa zwei Kilometer entfernt das Poco-Gebäude erworben und möchte dort einen modernen Gesundheitscampus schaffen. Die Halle an der Siemensstraße kann also vorerst erhalten bleiben und weiterbetrieben werden. Dennoch hatte sich der Bauausschuss des Landsberger Stadtrats unlängst erneut mit einer Bauvoranfrage beschäftigt, die unter anderem den Abriss der Halle vorsieht.

Für die Tennisvereine in der Umgebung wäre die Stadt Landsberg ohne Tennishalle ein herber Schlag. Funktionäre sind insbesondere um die Nachwuchsarbeit besorgt. Wie der TCL-Vorsitzende Jörg Malek vor einigen Wochen gegenüber unserer Redaktion sagte, hatte eine Erhebung in der Region vor gut einem Jahr ergeben, dass rund 2100 Tennisspielerinnen und Tennisspieler (davon 600 Kinder und Jugendliche) in zwölf Vereinen von der Schließung der Landsberger Halle betroffen wären. Angesichts dieser Zahlen reiße ein möglicher Abriss ein „riesiges Loch“. Malek betonte: „Beim Tennis findet mehr als die Hälfte der Spielzeit im Jahr in der Halle statt.“