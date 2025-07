Viele kauffreudige Besucher bei optimalem Wetter beim Töpfermarkt

Lustig wehten die Wimpelketten in den Stadtfarben Landsbergs im Wind entlang der Stände der rund 50 Keramiker und Keramikerinnen, die aus ganz Deutschland und darüber hinaus gekommen waren, um zu zeigen, wie kreativ, bunt und vielfältig Keramik sein kann – sowohl in der Fertigung als auch im Einsatz in Haus und Garten. Bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zog es viele Neugierige in die Promenade entlang des Lechs. Aber auch Kauffreudige, einige von ihnen waren zeitig dran und trugen bereits am frühen Vormittag ihre sorgsam eingewickelten Fundstücke nach Hause. Gegenüber des Jury-Pavillons spielten die Schöffeldinger Musikanten zünftig auf, daneben gab es bei der Freiwilligen Feuerwehr Landsberg Getränke und eine Bude weiter deftige Steaksemmeln von der Metzgerei Jakob.

Verleihung des Preises durch die Jury von links: Dr. Silvia Dobler, Ursula Schaller, Christoph Franke, Doris Baumgartl (Oberbürgermeisterin), Karin Baumann-Jünger (Gewinnerin), Markus Salzinger, Sonia Schätz. Vorne die preisgekrönte Keramik: ein Seeeigel-Skelett- Foto: Christian Rudnik

Um 11.30 Uhr stieg die Spannung bei den Bewerberinnen und Bewerbern um den Adam-Vogt-Preis, denn die Jury machte sich auf den Weg, um die Kunstgegenstände zu besichtigen, ihrer Entstehungsgeschichte zu lauschen und sie mit einem Punktesystem hinsichtlich ihrer Ausführung und Kreativität zu bewerten. Die Jury bestand aus Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, Kulturreferentin Ursula Schaller, Markus Salzinger, Referent für Stadt und Wirtschaft, der Leiterin des Städtischen Museums, Sonja Schätz sowie den Vorständen von Künstlergilde und Regionalverband Bildender Künstler, Silvia Dobler und Christoph Franke. Sieben Aussteller hatten sich dieses Jahr mit besonderen Objekten beworben – deutlich weniger als die Jahre zuvor.

Auch witzige Häuschen gab es zu sehen. Foto: Christian Rudnik

Was gezeigt wurde, konnte unterschiedlicher nicht sein. Eine schlichte und dennoch edle Butterdose, deren Form an ein thailändisches Pagodendach erinnerte. Ein Schwemmholz mit Gebäuden, deren zeltförmige, goldene Dächer auf dünnen Stelzen standen. Ein Gefäß in Raku-Technik gefertigt, auf dessen hellem Untergrund starke und dünne verästelte Linien für Muster und Spannung sorgten. Ein Herz-Objekt, das verschiedene Naturmaterialien kombinierte. Den größten Kontrast bildeten die romantischen weißen Porzellandosen mit Röschendekor und der archaisch und wie aus der Steinzeit stammend anmutende Brottopf, dessen Ton an Brotkruste erinnerte und der mit einem Fichtenholzdeckel und einem Schwemmholzgriff versehen war.

Keramikobjekte gab es in allen Formen und Variationen. Foto: Christian Rudnik

Den mit 500 Euro dotierten Adam-Vogt-Preis, benannt nach einem bekannten Landsberger Keramiker aus dem 17. Jahrhundert, räumte Karin Baumann-Jünger aus Kaufbeuren mit ihrem großen, 25 Kilogramm schweren Seeigel-Objekt in sanften Braun-Grün-Tönen ab. Beeindruckt habe die Jury vor allem die Umsetzung der Farben aus der Natur im Vergleich zu einem Naturobjekt, nämlich dem Skelett eines Seeigels, sowie die technisch anspruchsvolle Anfertigung des Großobjekts, bei der immer die Gefahr bestehe, dass es springe, begründete Baumgartl die Wahl der Jury.

Einfach schön in Landsberg Pause zu machen. Foto: Christian Rudnik

„Ich bin überwältigt von diesem tollen Preis und freue mich, nächstes Jahr wieder dabei zu sein“, freute sich die Preisträgerin, die ausführlich auf die Fertigungsdetails einging: Zuerst drehte sie 15 Kilogramm Ton frei an der Drehscheibe. „Dann werden Tonwürste aufgesetzt und verdreht, bis die Form fertig ist“, so Baumann-Jünger. Anschließend drehte sie das Objekt an der Drehscheibe ab, um die Rundung zu perfektionieren und glättete es. Immer wieder seien lange Trocknungsprozesse nötig, so die Keramikerin, die zur Farbgebung Engoben mit Oxyden einfärbte und, damit die Tupfen aus selbst hergestellter Glasur auch ganz exakt verlaufen, diese vorzeichnete. Durch den Glattbrand mit 1240 Grad Celsius entstand dann ein frostfestes „Seeigel-Gehäuse“.

Eine kleine Pause am Lechwehr nach dem Bummel ist immer drin. Foto: Christian Rudnik

Auch abseits dieser Objekte gab es viel zu bestaunen, die Vielfalt der handgefertigten Waren zeigte, welche Kreativität in Keramik steckt, und dass diese sich, gerade bei Gartenobjekten, ideal mit Metall und Holz kombinieren lässt. Neben Gebrauchskeramik waren es vor allem die Deko-Objekte, die für fröhliche Mienen bei den Besucherinnen und Besuchern sorgten.

Lustige Rabenvögel mit Brille gab es auch zu kaufen. Foto: Christian Rudnik

Da saßen lustige Vögel mit Brille und Korb auf einem Ast. Pilze jeglicher Art wurden angeboten oder Blumen aus Keramik, die niemals welken. Windlichter, Lampen in tunesischer Töpferkunst gefertigt, Zimmerbrunnen mit sprudelndem Wasser oder Backformen aus Keramik. Thorsten Callmann demonstrierte die Bruchfestigkeit seiner Teller mit Kindermotiven mit einem Schlag gegen den Holzstand. Viele Gäste wurden von den innen vergoldeten Schneckenlichtern von „Brandschatz“ angezogen. Wie ein Teil der Dekoration wirkten die Besuchergruppen zwischen den Blumenobjekten von Tatjana Hierl aus Petzenhausen direkt vor dem Lechwehr, die wie jedes Jahr mit besonders liebevollen Arrangements die Menschen entzückte. Sonnenblumen, Fingerhut, knallrote Erdbeeren, Glockenblumen und Hortensien, ein wahres Gartenparadies aus Keramik lud vor der historischen Stadtkulisse Landsbergs zum Träumen ein.

Diese Früchte und Blumen halten lange. Foto: Christian Rudnik