Neue Botschafter für den Tourismus im Landkreis Landsberg

Der Tourismusverband Landsberg Ammersee Lech blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Stabile Gästezahlen, zahlreiche neue Projekte und eine starke Vernetzung prägen die Bilanz, heißt es in einer Pressemeldung. Auf der Mitgliederversammlung wurde zudem mit dem Ausschuss und deren Stellvertretern neue Botschafter gewählt. Landrat Thomas Eichinger wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt.

Geschäftsführerin Kathrin Lenvain und Büroleiterin Beate Goj stellten die Aktivitäten des Verbands vor, die von Messeauftritten über Publikationen bis hin zu Social-Media-Kampagnen reichen. Besonders betont wurde die enge Zusammenarbeit mit den fast 200 Mitgliedern sowie mit der Regionenmarke „Landsberg Ammersee Lech“. Die Vermarktung der Region konzentriert sich laut Pressemeldung verstärkt auf Themen, die über die klassische Urlaubssaison hinausgehen. Dazu gehöre die Bewerbung außersaisonaler Aktivitäten, neue Angebote für kunstinteressierte Gäste, die Positionierung als Film- und Fernsehregion sowie die Weiterentwicklung der Familienfreundlichkeit – unter anderem mit der Veröffentlichung des Landkreis-Malbuchs. Darüber hinaus werden neue Zielgruppen erschlossen und Kooperationen mit dem Tourismus Oberbayern München und deren „GeHEIMATorten“ intensiviert. „Wir haben bereits umfassende neue Projekte und Aktivitäten für die Zukunft im Blick“, berichteten Kathrin Lenvain und Beate Goj.

Landrat Thomas Eichinger bleibt Vorsitzender des Tourismusverbands

Ein zentraler Punkt der Versammlung war die Wahl neuer Botschafter für den Landkreis. Landrat Thomas Eichinger wurde erneut zum Vorsitzenden gewählt. Neue Ausschussmitglieder sind Thomas Salzberger, Sandra Perzul, Alexandra Filgertshofer, Barbara Juchem, Philipp Krause, André Köhn und Arved Hein. „Die neu gewählten Botschafter auf vier Jahre sind wichtige Partner für die Weiterentwicklung unseres Landkreises als attraktive Tourismusregion. Sie bringen Expertise und wichtige Einblicke aus ihrem Bereich mit. Deshalb war uns ein Anliegen, Vertreter aus Politik, Gastgebern, Wirtschaft und Förderungen mit an Bord zu haben“, so Thomas Eichinger.

Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl berichtete von ihrer Wahl in das Präsidium des Tourismus Oberbayern München, wo sie die städtischen Nicht-Alpen-Destinationen vertritt. Der Tourismusverband Landsberg Ammersee Lech blickt laut Pressemitteilung optimistisch in die Zukunft: Mit stabilen Gästezahlen, kreativen Projekten und engagierten Botschaftern setze er klare Impulse für die Weiterentwicklung der Tourismusregion. (AZ)