Der TSV Landsberg überrennt den FC Ismaning in der Fußball-Bayernliga

Der TSV Landsberg überrennt den FC Ismaning in der Fußball-Bayernliga

Bis zur Pause führt der TSV Landsberg gegen Ismaning in der Fußball-Bayernliga schon 5:0. Bei Kapitän Maximilian Holdenrieder herrscht Klarheit, wie lange er ausfällt.
Von Christian Mühlhause
    Für Ismanings Torhüter war es ein sehr unerfreulicher Spieltag. Sieben Tore kassierte er gegen den TSV Landsberg.
    Für Ismanings Torhüter war es ein sehr unerfreulicher Spieltag. Sieben Tore kassierte er gegen den TSV Landsberg. Foto: Christian Rudnik

    Die Fußballer des FC Ismaning waren in den ersten Minuten der Bayernliga-Partie das aktivere und gefährlichere Team. Doch dann drehte Gastgeber Landsberg mächtig auf und sorgte bis zur Pause dafür, dass die Partie entschieden war. Entsprechend zufrieden war Trainer Christoph Rech anschließend: „Natürlich bin ich happy, dass sie alles umgesetzt haben, was wir vorab besprochen haben.“ Neuigkeiten gibt es zur Verletzung des Kapitäns.

