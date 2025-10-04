Der TSV Landsberg überrennt den FC Ismaning in der Fußball-Bayernliga

Die Fußballer des FC Ismaning waren in den ersten Minuten der Bayernliga-Partie das aktivere und gefährlichere Team. Doch dann drehte Gastgeber Landsberg mächtig auf und sorgte bis zur Pause dafür, dass die Partie entschieden war. Entsprechend zufrieden war Trainer Christoph Rech anschließend: „Natürlich bin ich happy, dass sie alles umgesetzt haben, was wir vorab besprochen haben.“ Neuigkeiten gibt es zur Verletzung des Kapitäns.

